SAT.1

Musikparty mit Partymusik! Matthias Opdenhövel fragt ab 17. Juli immer donnerstags in SAT.1 und auf Joyn "Hast Du Töne?"

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

10. Juni 2025. Hier spielt die Musik! SAT.1 und Joyn zeigen ab 17. Juli immer donnerstags um 20:15 Uhr die neue Staffel von "Hast Du Töne?".

Im Musik-Quiz mit Gastgeber Matthias Opdenhövel glänzen Caroline Frier, Rick Kavanian und Riccardo Simonetti als Teamkapitäne mit ihrem Wissen über die größten Hits der letzten Jahrzehnte. In Zweierteams mit wechselnden prominenten Gästen hören sie in der wöchentlichen Prime-Time-Show in SAT.1 ganz genau hin, quizzen, singen und tanzen gemeinsam mit dem Publikum zu den Hits, die die Studioband "Tönlein Brillant" präsentiert. Wer in acht Spielrunden die meisten Punkte erspielt, gewinnt bis zu 30.000 Euro für seinen Zuschauerblock. Diese Promis quizzen diesen Sommer in "Hast Du Töne?" Folge 1: Susan Sideropoulos, Kai Schumann, Nilam Farooq Folge 2: Jeannine Michaelsen, Jochen Schropp, Michael Kessler Folge 3: Isi Glück, Jürgen Milski, Mickie Krause Folge 4: Evelyn Burdecki, Uwe Ochsenknecht, Anna Maria Mühe Folge 5: Johannes Strate, Annette Frier, Moses Pelham Folge 6: Stefanie Heinzmann, Frank Rosin, Eva Padberg Produziert wird "Hast Du Töne?" von Banijay Productions Germany. "Hast Du Töne?", sechs Folgen ab 17. Juli immer donnerstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn Der Donnerstag geht musikalisch weiter: "Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher" kommt ab 17. Juli direkt im Anschluss an "Hast Du Töne?" in SAT.1 und auf Joyn.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell