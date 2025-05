Erstklassig! SAT.1 holt mit entscheidendem Relegationsduell starke 19,8 Prozent Marktanteil

Unterföhring (ots) - 22. Mai 2025. Gut gelacht: Mit seinem Live-Programm "Fluch der Familie" unterhält Kaya Yanar am Mittwochabend sehr gute 3,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in SAT.1 (Nettoreichweite ab 3 Jahren). In der SAT.1-Senderzielgruppe (14-59 Jahre) überzeugt die Show mit wunderbaren 9,6 Prozent Marktanteil. Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in ...

mehr