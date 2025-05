SAT.1

Premiere! Martina Hill traut sich am Donnerstag bei Jörg Pilawas "Das große Allgemeinwissensquiz" das erste Mal in eine Quiz-Show

"Seit 20 Jahren wollte ich Martina Hill in einer Sendung haben, aber sie hat sich jeder Quiz-Show verweigert. Heute ist sie endlich da und hat auch noch meinen Lieblingsschauspieler mitgebracht", strahlt Moderator Jörg Pilawa. Martina Hill und Moritz Bleibtreu sind am Donnerstag, 29. Mai 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 in der ersten Folge der zweiten Staffel von "Das große Allgemeinwissensquiz" als Promi-Joker zu Gast. "Das ist die aller-, allererste Quizshow, in der ich sitze. Ich habe noch nie in einer gesessen - und werde wahrscheinlich auch nie wieder in einer sitzen. Ich weiß nicht, warum!", lacht Martina Hill. Wenn eine Kandidatin oder ein Kandidat am Quizpult nicht weiter weiß, kann er einen der Promi-Joker um Rat fragen. Wissen Martina Hill und Moritz Bleibtreu, wie der amtierende Premierminister von Großbritannien heißt? In welcher Stadt die Liebestragödie "Romeo und Julia" spielt? Und kennen sie das Gegenteil von "opak"?

Als Promi-Joker quizzen neben Martina Hill undMoritz Bleibtreu in den kommenden Wochen auch Boris Becker, Johannes B. Kerner, Christine Urspruch, Arabella Kiesbauer, Max Giesinger, Chris Tall, Andrea Kiewel, Vanessa Mai und Florian Lukas in sechs neuen Folgen #DGAWQ bei Jörg Pilawa im Studio.

So funktioniert "Das große Allgemeinwissensquiz":

Wer auf der Straße die Fragen von Fabian Köster richtig beantwortet, qualifiziert sich als Kandidatin oder Kandidat für #DGAWQ und kann bei Jörg Pilawa im Studio um den Gewinn spielen. In mehreren Quizrunden fordern sich die Kandidaten gegenseitig heraus und versuchen in Multiple-Choice-Fragen, Bilderrätseln oder Sortierspielen ihr Allgemeinwissen unter Beweis zu stellen und am Ende 50.000 Euro abzusahnen.

Produziert wird "Das große Allgemeinwissensquiz" von der Redseven Entertainment GmbH.

"Das große Allgemeinwissensquiz", sechs Folgen, ab 29. Mai 2025 immer donnerstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

