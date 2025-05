SAT.1

Zuckersüß und köstlich! Deutschlands Back-Profis treten zu "Das große Backen" in SAT.1 an

Neues Set. Neue Backregeln. Neue Profis. "Das große Backen - Die Profis" startet ab Mittwoch, 2. Juli um 20:15 Uhr in SAT.1. Alles ist neu: Statt im Team treten die besten Konditoren und Patissiers des Landes nun im direkten Duell gegeneinander an. Acht absolute Spitzen-Profis stellen sich Woche für Woche den härtesten Back-Challenges: In jeder Folge messen sie sich in Kreativität, Präzision und Handwerkskunst. Ob spektakuläre Schaustücke, knallharte Speed-Challenges, überraschende Aufgaben oder klassische Disziplinen - hier zählt jedes Detail. Wer überzeugt mit Technik, Nervenstärke und Perfektion? Wer holt sich den Goldenen Cupcake und gewinnt 10.000 Euro Preisgeld?

Diese acht Profis backen um den goldenen Cupcake:

Benjamin (29), aus Feldthurns, Südtirol, verbindet italienische Genusskultur mit Familienhandwerk. In seiner Backstube entstehen neben Torten auch handgemachte Schokolade und selbst gerösteter Kaffee.

Theresa (32), aus Beckum im Münsterland, kreiert vegane Schokoladenkunstwerke. 2023 gewann sie das "Championnat du Chocolat". Das Backen ist für sie pure Kunst.

Rowena (28), aus Koblenz wurde zur "Dessertkönigin Deutschlands" gekürt und unterrichtet als Dozentin Meisterschüler. Jetzt tauscht sie die Rolle mit Deutschlands härtester Back-Jury.

Caro (32), aus Lübeck, Schleswig-Holstein bringtvom YouTube-Backkanal in New York bis zu Zuckerarbeiten mit Wow-Effekt frischen Wind ins Konditorhandwerk.

Larissa (27), aus Bernkastel-Kues, Rheinland-Pfalz eröffnete mit nur 25 Jahren ein eigenes Café samt Schokoladenproduktion. Sie ist ambitioniert, kreativ und leidenschaftlich bis in die High Heels.

Joana (26), aus Wolfenbüttel, Niedersachsen erfüllte sich 2024 den Traum der eigenen Eisdiele. Sie serviert handgemachte Sorten aus dem Familienbetrieb in vierter Generation.

Valentina (19), aus Wien, Österreich träumte bereits als Kind von einer Teilnahme beim großen Backen. Heute lässt Valentina Kindheitsträume wahr werden, verziert mit Mythen, Fantasie und einer gehörigen Portion Talent.

Jennifer (39), aus Merkendorf, Bayern backt mit Herz auf vier Rädern - ihr buntes Candy-Mobil bringt süße Kunstwerke direkt zu Märkten, Events und in die Herzen ihrer Kunden.

Doch eines bleibt wie gewohnt auf höchstem Niveau: die Jury, bestehend aus Tortenkünstlerin Bettina Schliephake-Burchardt, Spitzenpatissier Christian Hümbs und Günther Koerffer, ehemaliger Hofkonditor des schwedischen Königshauses. Gemeinsam mit Moderatorin Enie van de Meiklokjes begleiten sie die Profis mit Fachkompetenz, Erfahrung und einem geschulten Blick für Perfektion.

Staffel 6 von "Das große Backen - Die Profis", produziert von BBC Studios

Germany, ab Mittwoch, 2. Juli 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und jederzeit kostenlos auf Joyn

