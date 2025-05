SAT.1

Alles oder Nichts! SAT.1 und Joyn zeigen ab Donnerstag alle Bundesliga-Relegationsspiele live

Unterföhring (ots)

Diese Spiele entscheiden alles. Der 1. FC Heidenheim und die SV Elversberg kämpfen um den letzten Platz in der Fußball-Bundesliga. Das erste Relegationsduell zwischen dem Drittletzten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga steigt am Donnerstag, 22. Mai. Am Tag darauf geht es um den Aufstieg bzw. den Verbleib in der 2. Liga. Der 1. FC Saarbrücken will rauf. Eintracht Braunschweig will bleiben. SAT.1 und Joyn übertragen alle Relegationspartien ab 19:50 Uhr live und kostenlos. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff Fuss, Reporterin Andrea Kaiser und Reporter Markus Herwig berichtet aus den Stadien. Als Experten sind Europameister Markus Babbel und Gladbach-Legende Lars Stindl im Einsatz. Die alles entscheidenden Rückspiele am 26. und 27. Mai zeigen SAT.1, Joyn und ran.de ebenfalls live ab 19:50 Uhr. Nach der Relegation ist vor der U21-Europameisterschaft. Im Anschluss an die Live-Übertragung am 27. Mai zeigt "ran Story: The Boys of Germany" exklusive Einblicke hinter die Kulissen der U21-Nationalmannschaft. Die deutschen DFB-Jungs gelten als einer der Titelkandidaten bei dem Turnier vom 11. bis 28. Juni. SAT.1 überträgt alle deutschen EM-Spiele live, ProSieben MAXX weitere Partien. Joyn zeigt die komplette U21-Europameisterschaft live und kostenlos. "ran SAT.1 Fußball" live ab 19:50 Uhr - auch auf Joyn und ran.de Donnerstag, 22. Mai: Bundesliga, 1. FC Heidenheim - SV Elversberg Freitag, 23. Mai: 2. Bundesliga, 1. FC Saarbrücken - Eintracht Braunschweig Montag, 26. Mai: Bundesliga, SV Elversberg - 1. FC Heidenheim Dienstag, 27. Mai: 2. Bundesliga, Eintracht Braunschweig - 1. FC Saarbrücken Die Bundesliga-Partien werden auch in Ultra-HD übertragen. Mehr Infos zum Empfang unter sat1.de/uhd.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell