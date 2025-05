SAT.1

Willkommen im idyllischen Spreewald! Die SAT.1-Serie "Die Spreewaldklinik" startet am Montag, 30. Juni

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

14. Mai 2025.Ab in den Spreewald. Die SAT.1-Vorabendserie "Die Spreewaldklinik" startet am Montag, 30. Juni 2025 in SAT.1 und bereits am Freitag, 27. Juni 2025, auf Joyn in die zweite Staffel. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf 126 Folgen mit den Hauptdarstellerinnen Sina Valeska Jung, Muriel Baumeister, Isabel Hinz und den Hauptdarstellern Daniel Buder und Karsten Speck freuen. Jan Hartmann als Dr. Mark Engelhardt und Zsa Zsa Hansen als Fiona Wemuth verstärken den Cast von "Die Spreewaldklinik".

In der zweiten Staffel der Vorabendserie stellt der geheimnisvolle Brief von Lea (Sina Valeska Jung) das Leben der angehenden Krankenschwester Nico (Isabel Hinz) komplett auf den Kopf. Doch das ist nicht das Einzige, was Lea Kopfschmerzen bereitet: Das plötzliche Auftauchen von Mona (Maja Lehrer) und ihrem Sohn Timmy (Noam Butzner) fordert ihre noch frische Beziehung zu Erik (Daniel Buder) heraus. Außerdem sorgt der neue Arzt Dr. Mark Engelhardt (Jan Hartmann) für Aufregung in der Klinik. Charismatisch und attraktiv, stellt er mit seiner entschlossenen und selbstbewussten Art nicht nur die Belegschaft auf die Probe, sondern wird auch zur Gefahr für die bestehende Beziehung von Lea und Erik ....

Erfolgreich auf Joyn: Die SAT.1-Vorabendserie "Die Spreewaldklinik" gehört zu den erfolgreichsten Sendungen des Superstreamers. Alle Folgen der ersten Staffel "Die Spreewaldklinik" sind auf Joyn abrufbar. Kostenlos.

"Die Spreewaldklinik", Staffel 2, 126 Folgen, ab Montag, 30. Juni 2025, um 19 Uhr in SAT.1 und ab Freitag, 27. Juni 2025, auf Joyn - produziert von ndF Hamburg und gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell