Vanessa Mai, Lou Bega und Smudo lassen die Murmeln bei "Murmel Mania" rollen - am Freitag, 30. Mai, in SAT.1

Unterföhring

Schlagerstar, Popsänger oder Rapper - welcher Musiker gibt bei "Murmel Mania" den Takt an? Schnippt sich Vanessa Mai am Freitag, 30. Mai, an die Spitze der Family-Entertainment-Show? Kann Lou Bega zum Prime-Time-Start der neuen Staffel "Murmel Mania" einen Hit landen? Oder legt Smudo in SAT.1 und kostenlos auf Joyn neben den richtigen Wortspielen auch die perfekten Murmelspiele hin?

SAT.1 und Joyn zeigen die neue Staffel "Murmel Mania" immer freitags um 20:15 Uhr. In den neuen Ausgaben treten an:

Freitag, 30. Mai: Die Musiker Vanessa Mai, Lou Bega und Smudo

und Freitag, 6. Juni: Die Sportler Mathias Mester , Rúrik Gíslason und Katrin Müller-Hohenstein

, und Freitag, 13. Juni: Die Comedians Bastian Bielendorfer , Guido Cantz und Simon Pearce

, und Freitag, 20. Juni: Finale! Die Gewinnerinnen und Gewinner der drei ersten Ausgaben treten im großenFinale noch einmal gegeneinander an - dann entscheidet sich, welcher Promi sich zum großen Murmel-Champion bei "Murmel Mania" schnippt

Moderation und Spielleitung übernimmt in den neuen "Murmel Mania"-Ausgaben wieder Mirja Boes. Gemeinsam mit Kommentator Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld hält sie ihre prominenten Spielerinnen und Spieler auf rasantem Kugel-Kurs.

Umgesetzt wird "Murmel Mania" von Cheerio Entertainment, einer Produktionsfirma von Seven.One Studios, gemeinsam mit Talpa Entertainment Productions.

"Murmel Mania" - freitags, ab 30. Mai 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn

