Kenia, Thailand, Ecuador: "Amore unter Palmen" ist ab Montag in SAT.1 da, wo die Liebe hinfällt

24. April 2025. "Ich stehe auf Männer, die sich wie ein Mann benehmen und aussehen wie ein Mann", sagt die Medizinische Fachangestellte Claudia (37) in der SAT.1-Doku-Reihe "Amore unter Palmen". In ihrer Heimatstadt Hannover war Claudia bei der Partnersuche bislang nicht erfolgreich. Rolence (37) könnte nun genau dieser Mann sein - doch der Fitness-Freak lebt in einem kleinen Appartement in einem Vorort von Daressalam, der größten Stadt Tansanias. In den WhatsApp-Chats stimmt die Chemie. Persönlich in die Arme schließen konnten sich die beiden noch nie, denn für das erste Date müssen tausende Kilometer überwunden werden.

Ab Montag, 28. April 2025, ist "Amore unter Palmen" immer um 20:15 Uhr in SAT.1 genau da, wo die Liebe hinfällt: In Gambia, wo Silvia (56, Königsbach-Stein) ihren Ehemann Sam (40) nach mehr als einem Jahr wieder in die Arme schließt. In Thailand, wo Kevin (36, Iffezheim) und Matthias (49, Horburg) ihre Online-Flirts Yumii (36) und Aor (47) persönlich treffen. In Ecuador, wo Nadine (36, Löchgau) in Hotelmanager Daniel (43) ihrem Traummann begegnet. In Ghana, wo Tina (44, Köln) ihren Verlobten Richmond (28) wieder trifft. In Kenia, wo Sabine (62, Neu-Ulm) mit ihrem Liebsten Eugene (42) Urlaub macht. Und natürlich in Tansania, wo Claudia (37, Hannover) und Rolence (37) sich zum ersten Mal begegnen.

Produziert wird "Amore unter Palmen" von der Madame Zheng Production GmbH.

Noch mehr Amore gibt's auf Joyn: Besteht die Liebe von Claudia und Rolence auch den Alltagstest? In zwei Bonusfolgen zeigt Joyn, wie es für die Hannoveranerin und ihren Liebsten nach dem Kennenlernen in Tansania weitergeht.

"Amore unter Palmen - Fremdenverkehr und mehr", vier Folgen ab 28. April immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn

