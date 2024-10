Straubinger Tagblatt

Für Europa wird es schwieriger - egal, wer US-Präsident wird

Straubing (ots)

Trump und Harris mögen sich in vielen Punkten unterscheiden, eines haben sie jedoch gemeinsam. Sie wissen um die veränderte Machtkonstellation in der Weltordnung, die da heißt: Europa wird unwichtiger, es geht verstärkt um den ostasiatischen Raum, insbesondere mit China als Partner und Rivalen. (...) Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Europa und darin Deutschland mehr auf sich allein gestellt sein wird - vor allem im Umgang mit Russland angesichts des schwelenden Ukraine-Kriegs. (...) Für Europa brechen noch kompliziertere Zeiten an als bisher.

