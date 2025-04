SAT.1

Neo aus #TeamWincent gewinnt "The Voice Kids" 2025

Staffelbestwerte für SAT.1

19. April 2025. Er trifft mit Leichtigkeit jeden Ton: Neo (14, Nähe Göppingen) aus #TeamWincent gewinnt "The Voice Kids" 2025. Mit einer beeindruckenden Interpretation der Ballade "All by Myself" verzückt der Teenager im großen Finale die Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem TV, die Neo am Freitagabend live in SAT.1 zum Sieger der 13. Staffel der beliebten Musikshow wählen und ihn zur besten jungen Stimme Deutschlands küren. #VoiceKids-Coach Wincent Weiss führt damit zum zweiten Mal in Folge eines seiner Talente an die Spitze von "The Voice Kids".

Das sagt Neos Coach Wincent Weiss zu seinem #VoiceKids-Sieg:

Wincent Weiss: "Bei #VoiceKids wählen die Zuschauer im Finale das beste Talent und ich finde, dass Neo ganz viel Talent abbekommen hat: Er kann technisch perfekt singen, kriegt Töne hin, die ich in meinem Leben so noch nicht gehört habe - so hoch, so sicher, und trotzdem mit so viel Gefühl. Und dazu ist er noch so unfassbar nett und ein Herzensmensch. Mir wird immer gesagt, dass er aussieht wie mein kleiner Bruder, ich glaube, ich hätte mir auch so einen kleinen Bruder wie Neo gewünscht. Sein Sieg ist für mich auch eine Teamleistung, weil er, Tuana und Josh sich zu dritt total gepusht und so gut verstanden haben. Ich bin sehr stolz, dass Neo gewonnen hat! Und hey, das Triple bei #VoiceKids gabs ja noch nie, vielleicht wird dann nächstes Jahr Geschichte geschrieben - das wär doch schön!"

Schöne 3,6 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 J.) verfolgten das Finale der 13. Staffel "The Voice Kids" am Freitagabend in SAT.1. In der SAT.1-Senderzielgruppe (Z. 14-59 J.) kommt die Show auf schöne 8,0 Prozent Marktanteil. Mit 11,1 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern (Z. 14-49 J.). knackt das Finale von "The Voice Kids" in beiden Zielgruppen den Staffelbestwert.

