Donnerstag bleibt Quiztag in SAT.1. Jörg Pilawa quizzt im Mai in neuen Folgen "Das große Allgemeinwissensquiz"

Von der Fußgängerzone ins Fernsehstudio: Jörg Pilawa gibt in der zweiten Staffel von "Das große Allgemeinwissensquiz" ab Donnerstag, 29. Mai 2025, wieder Passanten aus deutschen Innenstädten die Chance auf 50.000 Euro. Wer auf der Straße die Fragen von Fabian Köster richtig beantwortet, qualifiziert sich als Kandidatin oder Kandidat für "Das große Allgemeinwissensquiz" und kann bei Jörg Pilawa im Studio um den Gewinn spielen. In mehreren Quizrunden fordern sich die Kandidaten gegenseitig heraus und versuchen in Multiple-Choice-Fragen, Bilderrätseln oder Sortierspielen ihr Allgemeinwissen unter Beweis zu stellen und am Ende 50.000 Euro abzusahnen.

Produziert wird "Das große Allgemeinwissensquiz" von der Redseven Entertainment GmbH.

"Das große Allgemeinwissensquiz", sechs Folgen, ab 29. Mai 2025 immer donnerstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

