122,5 Kilo haben Nicole, Ben und Purja abgenommen. Wer gewinnt "The Biggest Loser" heute um 20:15 Uhr in SAT.1?

Endlich mit dem eigenen Sohn im Schwimmbad die Rutsche runtersausen! Nicole aus Neuhofen im Innkreis wollte als Kandidatin bei "The Biggest Loser" "endlich fit werden", hat sich bis ins große Finale gekämpft und sagt: "Was ich hier geleistet habe, das muss mir erst einmal jemand nachmachen. Ich bin eine der stärksten Frauen, die je bei 'The Biggest Loser' dabei waren." 119,1 Kilogramm Startgewicht sind längst Vergangenheit für die 38-Jährige - bis zum Halbfinale waren bereits 34,8 Kilo runter.

Gemeinsam mit Ben und Purja hat die Österreicherin 122,5 Kilogramm abgenommen. Alle drei sind schon jetzt Sieger - sie haben ihr Leben zum Guten verändert. Im "The Biggest Loser"-Finale wollen sie heute um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn auf der Waage glänzen und 50.000 Euro gewinnen. Wer hat nach dem Halbfinale weiter abgenommen? Oder wer hat vielleicht sogar zugelegt?

Voller Motivation zieht auch Purja (20) ins Finale ein. "Es hätte niemand damit gerechnet, dass ich so weit komme", so der Hamburger und fügt hinzu: "Vom Charakterlichen her habe ich die krasseste Entwicklung gemacht." Über 38 Kilo hat er auf der Sonneninsel Naxos im Camp bis zum Halbfinale verloren.

Ben (42) aus Weil am Rhein geht als ältester Kandidat in das Finale: "'The Biggest Loser' war für mich wie ein Reset. Eine der besten Zeiten in meinem Leben." Das neue Leben des Geschäftsführers und Finalisten ist bisher um sagenhafte 49,1 Kilo leichter geworden.

Wer von dem Trio hat am Ende prozentual am meisten abgenommen und wird "The Biggest Loser" 2025? Moderator Matthias Killing führt gemeinsam mit den Coaches Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin durch die Show.

Die Finalisten von #TBL im Überblick:

Nicole (38) aus Neuhofen im Innkreis (Österreich)

Startgewicht: 119,1 Kilo

Gewichtsabnahme bis zum Finaleinzug: 34,8 Kilo

Ben (42) aus Weil am Rhein (Baden-Württemberg)

Startgewicht: 145,9 Kilo

Gewichtsabnahme bis zum Finaleinzug: 49,1 Kilo

Purja (20) aus Hamburg

Startgewicht: 129,8 Kilo

Gewichtsabnahme bis zum Finaleinzug: 38,6 Kilo

"The Biggest Loser" wird produziert von Redseven Entertainment im Auftrag von SAT.1. Offizieller Hashtag zur Sendung: #TBL

"The Biggest Loser", das große Finale mit Matthias Killing, Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin, heute um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

