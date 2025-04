SAT.1

Neuzugang im Spreewald! Zsa Zsa Hansen spielt Fiona Wemuth in der SAT.1-Vorabendserie "Die Spreewaldklinik"

Unterföhring (ots)

10. April 2025.Im Sehnsuchtsort Spreewald sind die Dreharbeiten zur zweiten Staffel "Die Spreewaldklinik" in vollem Gange - und das mit einem weiteren Neuzugang: Zsa Zsa Hansen spielt Fiona Wemuth. Die Tochter von Oberarzt Dr. Wemuth (Karsten Speck) wird nach einer Tierschutz-Aktion in die Notaufnahme der Spreewaldklinik eingeliefert. Die junge Frau gibt zunächst einen falschen Namen an, damit ihr Vater nichts von ihrem Aufenthalt in der Klinik mitbekommt. Doch die Heimlichtuerei hält nicht lange und der forsche Oberarzt erfährt von den Eskapaden seiner Tochter. Grund genug für Dr. Wemuth die Situation selbst in die Hand zu nehmen und seine Tochter vor weiteren Dummheiten zu bewahren. Er bietet seiner rebellischen Tochter die Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen

und als Pflegerin im Krankenhaus anzufangen. Ob Fiona diese Chance ergreift?

Die zweite Staffel "Die Spreewaldklinik" umfasst 126 Folgen und wird 2025 von der ndF Hamburg produziert im Auftrag von SAT.1.

So geht es in der zweiten Staffel "Die Spreewaldklinik" weiter:

Der geheimnisvolle Brief von Lea (Sina Valeska Jung) stellt das Leben der angehenden Krankenschwester Nico (Isabel Hinz) komplett auf den Kopf. Nico entscheidet sich auf Distanz zu Lea zu gehen, was für sie sehr schwierig ist. Doch das ist nicht das Einzige, was Lea Kopfschmerzen bereitet: Das plötzliche Auftauchen von Mona (Maja Lehrer) und ihrem Sohn Timmy (Noam Butzner) fordert ihre noch frische Beziehung zu Erik (Daniel Buder) heraus. Außerdem sorgt der neue Arzt Dr. Mark Engelhardt (Jan Hartmann) für Aufregung in der Klinik. Charismatisch und attraktiv, stellt er mit seiner entschlossenen und selbstbewussten Art nicht nur die Belegschaft auf die Probe, sondern wird auch zur Gefahr für die bestehende Beziehung von Lea und Erik ....

Alle Folgen der ersten Staffel "Die Spreewaldklinik" sind kostenlos auf Joyn abrufbar.

"Die Spreewaldklinik" ist gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg.

