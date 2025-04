SAT.1

Amira Aly, Manuela Wisbeck oder Senna Gammour? Wer gewinnt das Finale von "Das große Promibacken" in SAT.1?

Unterföhring (ots)

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer zaubert die schönste Torte im ganzen Land? Im Finale von Deutschlands beliebtester Promi-Tortenshow am Mittwoch, 9. April um 20:15 Uhr in SAT.1, müssen Senna Gammour, Amira Aly und Manuela Wisbeck noch ein letztes Mal Ästhetik auf die Tortenplatte bringen: Jurorin Betty Schliephake-Burchhardt wünscht sich von den Finalistinnen "spiegelnde Schönheiten" - kunstvolle Kleingebäcke, die nicht nur mit präziser Handwerkskunst überzeugen, sondern auch durch eine spektakuläre Mirror-Glaze-Optik im Rampenlicht strahlen. "Mirror Glaze... das wird echt nicht ohne!", zeigt sich Manuela vor ihrer ersten Final-Challenge gespannt. Schafft es Manuela, ihre Konkurrenz mit ihrem Schokobiskuit, karamelliger Schokoladen-Mousse und fruchtigem Cassis-Kern aus der Backstube zu werfen? Kann Amira mit edlen "Shiny Chocolate"-Kreationen aus Nougatmürbeteig, weißer Schokoladen-Mousse und einem Zitronen-Basilikum-Kern die Jury überzeugen? Oder begeistert Senna mit saftigen Brownies, cremiger Schokoladen-Mousse und einem raffinierten Sauerkirsch-Balsamico-Kern?

Das schmeckt! Das Halbfinale bescherte SAT.1 einen guten Mittwochabend und kommt auf sehr köstliche 8,1 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe 14- bis 59-Jährigen. Und auf Joyn, der Streamingplattform der ProSiebenSat.1 Media SE, gehört "Das große Promibacken" zu den Top-Formaten.

Nach dem #Promibacken-Finale ist vor dem Osterspezial: In "Das große Promibacken - Das Osterspezial" wird am Mittwoch, 16. April 2025, weitergebacken: die Show-Profis Jochen Schropp und Kim Fisher, das musikalische Power-Couple Christina und Luca Hänni, sowie die Entertainment-Urgesteine Ulla Kock am Brink und Oliver Kalkofe. In drei verführerischen Oster-Challenges backen die Teams um den Sieg. Den Gewinner:innen winken 10.000 Euro für einen guten Zweck.

"Das große Promibacken", das Finale der neunten Staffel am Mittwoch, 9. April 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn

