Top-Viererkette: "ran SAT.1 Bundesliga" startet mit Jonas Friedrich, Matthias Opdenhövel, Andrea Kaiser und Matthias Killing in die Saison 2025/2026

Top-Viererkette. Top-Neuzugang. Kommentator Jonas Friedrich, Moderator Matthias Opdenhövel, Reporterin Andrea Kaiser und Reporter Matthias Killing berichten ab der Saison 2025/2026 für "ran SAT.1 Bundesliga". Nur in SAT.1 und auf Joyn gibt es bis 2029 weiterhin neun Top-Spiele pro Saison live und frei empfangbar für jeden Fußball-Fan in Deutschland. Neu im "ran SAT.1 Bundesliga"-Team: Jonas Friedrich. Der Kommentator begleitet seit vielen Jahren die Bundesliga, u.a. bei Sky. Für die exklusiven Free-TV-Partien kehrt der 44-Jährige zurück zu seinen TV-Anfängen. Jonas Friedrich: "Vor über 20 Jahren war ich Praktikant bei 'ran' und habe allenfalls heimlich davon geträumt, eines Tages Fußballspiele für diese großartige Sportmarke zu kommentieren. Dass dies nun in Erfüllung geht, ist verrückt. Ich freue mich auf großartige Spiele mit dem 'ran SAT.1 Bundesliga'-Team." Gernot Bauer, Sportchef von ProSiebenSat.1: "Jonas Friedrich ist eine erstklassige Neuverpflichtung. Er verbindet absolute Kompetenz und große Erfahrung mit einer sehr treffenden Art des Kommentierens. Willkommen zurück, Jonas! Dass wir den Vertrag mit Andrea Kaiser verlängern konnten und auch Matthias Opdenhövel und Matthias Killing weiter mit in der ersten Liga spielen, ist großartig. Mit dieser Viererkette gehen wir bestens aufgestellt in die kommenden Bundesliga-Spielzeiten."

