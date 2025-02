Deutscher Raiffeisenverband

Nach der Bundestagswahl: DRV fordert zügige Sondierungen und Koalitionsverhandlungen

Präsident Holzenkamp: "Deutschland braucht schnelle Richtungsentscheidungen"

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Das Ergebnis der Bundestagswahl kommentiert Franz-Josef Holzenkamp, Präsident des Deutschen Raiffeisenverbands:

"Die Wähler haben entschieden, damit geht ein hart geführter Bundestagswahlkampf zu Ende. Die Parteien der demokratischen Mitte haben jetzt die Aufgabe, Trennendes zu überwinden und gemeinsam zügig zu Richtungsentscheidungen zu kommen. CDU/CSU-Spitzenkandidat Friedrich Merz hat bereits angekündigt, keine weitere Zeit verlieren zu wollen. Das ist gut so.

Die deutsche Wirtschaft braucht Richtungsentscheidungen, um ein weiteres Schrumpfen, zunehmenden Stellenabbau und Produktionsverlagerungen ins Ausland zu verhindern. Es gilt, endlich zu spürbaren Entlastungen zu kommen und einen Befreiungsschlag von der überbordenden Regulierung zu schaffen. Gleichzeitig braucht es Vorfahrt für Investitionen in Infrastruktur insbesondere im ländlichen Raum und flexible arbeitsrechtliche Anpassungen. Nur so bekommt unsere Wirtschaft den notwendigen Raum zum Atmen.

Wir erwarten von der neuen Bundesregierung das klare Signal, dass die systemrelevante Agrar- und Ernährungswirtschaft eine wirtschaftliche Schlüsselposition einnimmt und besonderes Augenmerk verdient. In global unsicheren Zeiten muss der Ernährungssouveränität eine viel größere Aufmerksamkeit geschenkt werden."

Über den DRV

Der DRV ist der politische Spitzenverband aller Genossenschaften und genossenschaftlich orientierten Unternehmen der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 1.656 Mitgliedsunternehmen in der Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung pflanzlicher und tierischer Produkte mit 114.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 6.000 Menschen in Ausbildung einen Umsatz von 82,6 Milliarden Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer der Genossenschaften.

Der DRV ist registrierter Interessenvertreter im Sinne des Lobbyregistergesetzes (Registernummer: R001376) und hat den Verhaltenskodex des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung akzeptiert.

Original-Content von: Deutscher Raiffeisenverband, übermittelt durch news aktuell