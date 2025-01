Deutscher Raiffeisenverband

Raiffeisenmedaille für DRV-Geschäftsführerin Birgit Buth I DRV-Präsident Holzenkamp: "Birgit Buth genießt im Genossenschaftswesen Legendenstatus"

Beim Deutschen Raiffeisenverband (DRV) geht eine echte Pionierin in den Ruhestand: Birgit Buth wurde zur Grünen Woche nach 33 Jahren beim DRV feierlich verabschiedet. Bei ihrem Eintritt als junge Rechtsanwältin war sie eine der ersten Fachreferentinnen beim Raiffeisenverband und im Jahr 2016 die erste Frau, die in die Geschäftsleitung berufen wurde. Bei der stimmungsvollen Verabschiedung im Berliner Renaissance-Theater hat sie nun für ihr "erfolgreiches, vorbildgebendes Wirken und ihre bleibenden Verdienste für die Raiffeisenorganisation" die Raiffeisen-Medaille verliehen bekommen. Auch das ist eine Premiere: Denn Buth ist die erste Trägerin dieser höchsten Auszeichnung des DRV, die auf 30 lebende Personen begrenzt ist.

"Birgit Buth genießt im Genossenschaftswesen Legendenstatus. Sie hat erheblich dazu beigetragen, den DRV zu dem angesehenen, modernen Spitzenverband zu machen, der er heute ist", sagte DRV-Präsident Franz-Josef Holzenkamp bei der Verleihung. Er rief der scheidenden Geschäftsführerin zu: "Du hast nicht nur Verantwortung für den Erfolg des Verbands übernommen, sondern auch für das Wohlergehen der Menschen, die hier arbeiten, und die Gesellschaft, die wir mitgestalten. Verantwortung war und ist für Dich immer eine innere Haltung."

Als Laudator würdigte Axel Lohse, Vorstandssprecher der RAISA eG, Birgit Buth als Persönlichkeit, die genossenschaftliche Werte lebt. "Für Birgit Buth bedeutet das: Wir fragen nicht nach dem Staat, wir helfen uns selbst, wir lehnen die Einmischung Dritter ab und tragen die Verantwortung für unser Handeln." Lohse hob außerdem die herausragende Bedeutung Buths bei der Gründung und Entwicklung der Raiffeisen-Stiftung heraus, die sie als Vorstandsmitglied maßgeblich geprägt hat. Ein großes Anliegen der Stiftung sei, dass das Verständnis für genossenschaftliche Werte und Fragestellungen eine größere Verbreitung findet - insbesondere bei jungen Menschen. Lohse stellte heraus: "Birgit Buth gehört zu den ganz Großen im Genossenschaftswesen."

Buth startete im November 1991 als Steuer- und Rechtsreferentin - damals noch am früheren DRV-Standort im Bonner Regierungsviertel. Ab 1997 führte sie die Abteilungsleitung Recht und Steuern, bereits zuvor hat sie auch die stellvertretende Abteilungsleitung Personal übernommen. Ab 1997 engagierte sie sich auch auf der europäischen Genossenschaftsbühne in der Arbeitsgruppe Recht und Steuer bei Copa-Cogeca, zuerst als stellvertretende Vorsitzende und später als Vorsitzende. 2016 erfolgte dann die Berufung in die DRV-Geschäftsleitung, wobei sie neben ihrem Herzensthema Recht und Steuer auch Personal und Organisation leitete. Buths Fazit nach 33 Jahren DRV: "Es hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Vor allem das wunderbare persönliche Miteinander und die Zusammenarbeit mit meinem Team und den Kolleginnen und Kollegen waren großartig."

Über den DRV

Der DRV ist der politische Spitzenverband aller Genossenschaften und genossenschaftlich orientierten Unternehmen der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 1.656 Mitgliedsunternehmen in der Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung pflanzlicher und tierischer Produkte mit 114.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 6.000 Menschen in Ausbildung einen Umsatz von 82,6 Milliarden Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer der Genossenschaften.

Der DRV ist registrierter Interessenvertreter im Sinne des Lobbyregistergesetzes (Registernummer: R001376) und hat den Verhaltenskodex des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung akzeptiert.

