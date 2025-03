SAT.1

Willkommen bei "The Taste": Elif Oskan und Steffen Henssler genießen 2025 geschmackvolle Löffel in SAT.1

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Prominente Gourmet-Zugänge: Elif Oskan und Steffen Henssler feiern als neue Juroren Premiere bei "The Taste"! Gemeinsam mit Alexander Herrmann und Tim Raue verkosten sie die legendären Löffel in der 14. Staffel der SAT.1-Kochshow.

Noch mehr Geschmack: Für 2026 dreht SAT.1 mit Alex Kumptner, Frank Rosin, Tim Raue und Alexander Herrmann eine Promi-Edition von "The Taste".

Elif Oskan: "Kochen ist Emotion - und die muss man auf dem Löffel spüren. Es geht nicht nur um Technik, sondern um Leidenschaft, Mut und den perfekten Biss. Genau das macht ,The Taste' so besonders - und ich freue mich von Herzen darauf, all die wunderbaren Menschen kennenzulernen, die diese Leidenschaft teilen und sie als Jurorin auf dieser unglaublichen Reise zu unterstützen!"

Steffen Henssler: "Ich bin jetzt Juror bei ,The Taste' - darauf freue ich mich riesig! Vor allem, weil ich mal nicht in der ersten Reihe stehe, sondern tatkräftig mein Team unterstütze, um den besten Geschmack zu finden. Natürlich treten wir an, um bei meiner ,The Taste' Premiere zu gewinnen!"

SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Willkommen bei ,The Taste'! Elif Oskan hat uns schon mehrfach mit ihrer Koch- und Patisserie-Expertise als Gastjurorin überzeugt. Da ist es nur logisch, dass sie nun einen eigenen Platz als Jurorin in der Belle Etage des Kochfernsehens einnimmt. Steffen Henssler gehört seit über 20 Jahren zu den bekanntesten und beliebtesten TV-Köchen und war tatsächlich noch nie zu Gast in Deutschlands größter Kochshow. Höchste Zeit, das zu ändern! Und weil wir diese Show genau so lieben wie unsere Zuschauer, erweitern wir den ,The Taste'-Kosmos um eine weitere Marke und produzieren für 2026 eine zusätzliche Edition mit talentierten Promi-Hobbyköchen."

Vitae:

Elif Oskan ist in Zürich aufgewachsen und wollte schon als Jugendliche nur eins: kochen. Die gebürtige Türkin startete im Seehotel Sonne in Küsnacht ihre Kochausbildung. Nach Stationen in Zürich und Zermatt ging sie nach London, wo sie bei Heston Blumenthal im 3-Sterne-Restaurant The Fat Duck arbeitete. Die 35-Jährige ist außerdem ausgebildete Patissière. Seit 2019 führt sie das Züricher Restaurant Gül und kocht dort ganz nach dem Motto: "Mach's mit Liebi". Im Herbst 2024 gehörte sie zur Jury von "Masterchef Schweiz" und war Gastjurorin bei "The Taste" in SAT.1.

Nach seiner Kochausbildung in einem schleswig-holsteinischen Sternerestaurant, nutzte Steffen Henssler (52) einen Lottogewinn, um nach Los Angeles zu reisen und sich in der California Sushi Academy von japanischen Meistern ausbilden zu lassen. Er war der erste Deutsche, dem der Abschluss als "Professional Sushi Chef" mit Bestnote gelang. Zurück in Deutschland gründete er mehrere Restaurants und kocht seit 2004 regelmäßig in TV-Kochshows und mit dem Social-Media-Format "Hensslers schnelle Nummer" im World Wide Web. Seit 13 Jahren läuft seine eigene Show "Grill den Henssler". 2025 ist er erstmals bei "The Taste" dabei.

Drehstart für "The Taste" 2025 ist im Mai, die Ausstrahlung wie immer für Herbst geplant. Talentierte Hobby- und Profiköche können sich hier bewerben. Die Promi-Edition zeigen Joyn und SAT.1 2026. Angelina Kirsch moderiert beide Shows, die von Redseven Entertainment im Auftrag von SAT.1 produziert werden.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell