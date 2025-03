SAT.1

Liebe! Ohne Grenzen. SAT.1 zeigt "Amore unter Palmen" ab Montag, 28. April 2025

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

18. März 2025. Echt. Grenzenlos. Amore unter Palmen. Die Liebe geht ab 28. April immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 auf Weltreise. In der Doku-Reihe "Amore unter Palmen" haben Frauen und Männer aus Deutschland ihr Liebesglück gefunden - ausgerechnet am anderen Ende der Welt.

Zum Beispiel Silvia: Ihren Ehemann Sam hat die 56-Jährige zum letzten Mal vor mehr als einem Jahr geküsst - denn er lebt in Gambia. Kevin fliegt nach Thailand, um seinen Online-Flirt Yumii zum ersten Mal persönlich zu treffen. Nadine ist schwer verliebt in Daniel. Doch in natura haben sie sich noch nie gesehen: Zwischen der Deutschen und dem Ecuadorianer liegen tausende Kilometer.

In vier Folgen begleitet SAT.1 immer montags zur Prime Time sieben Frauen und Männer aus Deutschland und ihre Partner und Partnerinnen auf der ganzen Welt. Überwindet die Liebe Ländergrenzen, kulturelle Unterschiede und Sprachbarrieren? Oder bringt die Realität die Ernüchterung?

"Amore unter Palmen - Fremdenverkehr und mehr", vier Folgen ab 28. April immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn

Hintergrund: In Österreich geht "Amore unter Palmen" auf ATV bereits in Staffel 7. Alle Folgen von "Amore unter Palmen - Austria" gibt es kostenlos auf Joyn.

Produziert wird "Amore unter Palmen" von der Madame Zheng Production GmbH.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell