SAT.1

Von Essen an den wunderschönen Schliersee: Nina Schmieder bringt als Dr. Ella Wagner ein großes Geheimnis mit in "Die Landarztpraxis"

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Willkommen am wunderschönen Schliersee, willkommen in Wiesenkirchen, willkommen in "Die Landarztpraxis"! Ella Wagner aus Essen checkt in der Alten Post ein. Als Erstes läuft sie Dr. Chris Lehmann (Kai Schumann) in die Arme, der sie ausgesprochen charmant in Empfang nimmt. Was er nicht ahnt: Die Urlauberin aus dem Ruhrgebiet bringt ein großes Geheimnis mit nach Wiesenkirchen: Sie ist auf der Suche nach jemandem... Außerdem ist sie Ärztin, und es wird schon bald ein Wiedersehen in der Praxis geben. Ella lernt Dr. Sarah König (Caroline Frier) bei einem Noteinsatz auf dem Dorfplatz kennen, und die beiden Frauen verstehen sich auf Anhieb hervorragend, was Sarah auf eine Idee bringt. Ella könnte sie in der Praxis vertreten, während sie mit ihrem geliebten Fabian und der gemeinsamen Tochter Leo eine Auszeit in Mailand nimmt...

Nina Schmieder spielt die sympathische neue Ärztin Dr. Ella Wagner. Die 39-Jährige ist bekannt aus "Frühling" und vielen weiteren TV-Filmen und -Serien. Ihren ersten Auftritt in "Die Landarztpraxis" hat die gebürtige Münchnerin am Donnerstag, 20. März, um 19 Uhr in SAT.1.

Nina Schmieder über ihre Rolle: "Ella nimmt ihr leuchtendes Herz in die Hand und wagt den Schritt ins Unbekannte. Sie hat nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen! Es ist ein Geschenk für mich, mit Ella mein Licht nach Wiesenkirchen bringen zu dürfen."

"Die Landarztpraxis", Staffel 3, täglich um 19 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn - produziert von filmpool entertainment.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell