Zwischen Tanzfläche und emotionaler Tiefe: MousseT. und Becks veröffentlichen zwei neue Remixes von "Klippe aus Gefühlen" - Ab heute überall verfügbar

Happy Release Day! Heute erscheinen gleich zwei brandneue Remix-Versionen des Songs "Klippe aus Gefühlen", die in einer kreativen Zusammenarbeit zwischen der Singer-Songwriterin Becks und dem renommierten Produzenten Mousse T. entstanden sind. Im Rahmen des Projekts NEX STAGE by glo(TM) hat Becks den Schritt aus ihrer Komfortzone gewagt und sich auf neues Musik-Terrain eingelassen.

Zwei kreative Köpfe, ein Studio und zwei Mixe

Die kreative Arbeit an den beiden Remixes fand im legendären Peppermint Pavillon von Mousse T. statt. Hier trafen Becks' introspektive Songwriter-Energie und Mousse T.'s tanzbare, funkige Beats aufeinander. Dabei entstanden zwei ganz unterschiedliche Interpretationen von "Klippe aus Gefühlen": Der "Mousse T.'s Main Mix" ist ein energiegeladener, tanzbarer Track im unverwechselbaren Stil von Mousse T., der auf die Tanzfläche einlädt und Becks' ursprüngliches Werk in ein ganz neues Licht rückt. Gleichzeitig bleibt mit dem "Mousse T.'s OG Mood Mix" eine Version erhalten, die die emotionale Tiefe des Originals bewahrt und Becks' gefühlvolle Handschrift authentisch weiterführt. Mousse T. zeigte sich begeistert von Becks' Offenheit und Talent:

"Becks hat eine unglaubliche Gabe, echte und moderne Geschichten zu erzählen. Ihre Songs haben so viel Tiefe, aber sie funktionieren auch auf der Tanzfläche, wenn man sie richtig in Szene setzt. Mit dem 'Main Mix' haben wir etwas erschaffen, das tanzbar ist, ohne ihre künstlerische Authentizität zu verlieren."

NEX STAGE by glo(TM): Die kreative Plattform für den nächsten Karriereschritt

Die Kollaboration mit Mousse T. war Teil des Projekts NEX STAGE by glo(TM), das Artists mit etablierten Größen der Musikbranche zusammenbringt, um sie zu inspirieren und ihre künstlerische Entwicklung voranzutreiben. Becks Reise mit NEX STAGE begann bereits Anfang des Jahres, als sie beim ersten Get-together der Artists den Originalsong "Klippe aus Gefühlen" schrieb. Während des kreativen Prozesses wurde sie vom Mentoren DJ Duo Moonbootica begleitet, die sie mit ihrem Know-how und ihrer Erfahrung unterstützten. Nun hat glo(TM) ihr mit Mousse T. einen weiteren Mentor zur Seite gestellt, um sie künstlerisch noch weiterzubringen. Becks sieht in diesem Projekt eine entscheidende Erfahrung: "NEX STAGE hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, mich aus meiner Komfortzone zu trauen. Der 'Main Mix' ist so anders als das, was ich sonst mache - und doch fühle ich mich mit dem Ergebnis total wohl."

Jetzt überall streamen: Zwei Remixes, zwei Welten

Ab heute sind beide Remixes von "Klippe aus Gefühlen" auf allen Streaming-Plattformen verfügbar: Hört die beiden Tracks jetzt unter folgendem Link: https://ots.de/MTTvxn

Folgt @glo.germany auf Instagram, um mehr über Becks' kreative Reise und ihre Entwicklung im Rahmen von NEX STAGE by glo(TM) zu erfahren.

Über Becks

Becks ist eine deutsche Singer und Songwriterin, die für ihre authentischen und gefühlvollen Texte bekannt ist. Ihre Musik bewegt sich zwischen Pop und Indie, wobei sie durch ihre persönliche und transparente Art eine starke Verbindung zu ihren Fans aufbaut. Becks scheut sich nicht, in ihren Songs über Identität, Sexualität und die Höhen und Tiefen des Lebens zu sprechen, was sie zu einer einzigartigen Stimme in der deutschen Musikszene macht.

Über Mousse T.

Mousse T. ist ein Grammy nominierter Musikproduzent und Träger des Ivor Novello Songwriter-Awards. Außerdem ist er DJ und Songwriter, der seit über 30 Jahren die internationale Musikszene prägt. Mit Hits wie "Sex Bomb" und "Horny '98" hat er sich als einer der innovativsten Köpfe der House- und Popmusik etabliert. Sein Mix aus Soul, Funk und elektronischen Elementen macht seinen Stil unverwechselbar.

Über glo(TM)

Der Heater glo(TM) steht für innovatives Design, neue Technologie und einzigartige Personalisierungsmöglichkeiten. All diese Aspekte des Produkts verbinden sich mit unerwarteten Themen, die in diesem Jahr ein großer Teil der glo(TM) Marke sind - Musik, Art/Design und Fashion! glo(TM) ist seit Juni 2020 auf dem deutschen Markt im Portfolio von BAT Germany verfügbar.

Mehr unter: discoverglo.com

