Reisetrends 2025 - Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub!

Edinburgh, Schottland (ots)

Anmoderationsvorschlag: Wie heißt es doch immer so schön: Nur der frühe Vogel fängt den Wurm. Das gilt nicht nur fürs allmorgendliche Aufstehen, sondern auch für die Suche nach den Trendzielen für den Urlaub 2025. Welche Destinationen bei Schnäppchensucher schon jetzt besonders heiß begehrt sind, verrät euch / Ihnen Mario Hattwig.

Sprecher: 83 Prozent der Deutschen wollen laut einer aktuellen Umfrage 2025 mindestens genauso oft oder sogar noch häufiger verreisen als bisher.

O-Ton 1 (Izabella Meczykowski, 33 Sek.): "Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, das heißt, dass man möglichst viel Urlaub für das gezahlte Geld bekommt. Italien ist nach wie vor das absolute Traumreiseziel der Deutschen. Besonders im Trend ist dabei Kalabrien, eine Region im Süden des Landes, also quasi an der Stiefelspitze. Die Region hat nicht nur wunderschöne Traumstrände, sondern ist auch eine der sonnenreichsten Regionen Europas mit durchschnittlich 320 Sonnentagen im Jahr, wobei gleichzeitig auch das Preis-Leistungs-Verhältnis um einiges besser ist als in anderen Regionen des Landes, wie zum Beispiel in der Toskana."

Sprecher: So die Skyscanner Reiseexpertin Izabella Meczykowski. Aber auch Ziele abseits der klassischen Touristenpfade sind stark im Kommen.

O-Ton 2 (Izabella Meczykowski, 33 Sek.): "Da wäre zum Beispiel die Hafenstadt Essaouira in Marokko, die sich als absolutes Trendreiseziel im nächsten Jahr entpuppt hat. Sie bietet eine pittoreske Altstadt, weitläufige Strände, die sich auch super zum Surfen eignen und unzählige einladende Restaurants mit leckerem, fangfrischem Fisch. Aber auch Siem Reap in Kambodscha, das als das Tor zu den berühmten Ruinen von Angkor Wat gilt, liegt 2025 voll im Trend. Genauso wie Mostar in Bosnien-Herzegowina, Bol in Kroatien, Donegal in Irland und Kuusamo in Finnland."

Sprecher: Gestiegen ist auch das Interesse an Live-Sport-Events wie der Formel 1, an Kunst-, Kultur- und Gaming-Trips ...

O-Ton 3 (Izabella Meczykowski, 23 Sek.): "... oder an außergewöhnlichen Erlebnissen, zum Beispiel mal zu übernachten wie im Wilden Westen, die Polarlichter zu sehen oder sich eine Auszeit für Körper und Geist zu gönnen und mal ganz in Ruhe seinem Hobby nachzugehen. All das wird den Reisenden immer wichtiger bei der Urlaubsplanung. Das ist nicht verwunderlich, denn die Menschen möchten sich im Urlaub endlich mal die Freiheit nehmen, einfach nur das zu tun, was ihnen persönlich am meisten Spaß macht."

Sprecher: Und die gute Nachricht für alle Sparfüchse, die schon jetzt ihren Urlaub fürs nächste Jahr planen, ist:

O-Ton 4 (Izabella Meczykowski, 22 Sek.): "Es gibt Flugziele, für die die Preise in den letzten Monaten sehr stark gesunken sind und die deshalb ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Dazu gehören Kaunas in Litauen oder Luxor in Ägypten, aber auch Kahului auf Hawaii, Montego Bay auf Jamaika oder Fukuoka in Japan. Daher mein Tipp, einfach mal auf skyscanner.de gehen und sich dort inspirieren lassen."

Abmoderationsvorschlag: Wer als jetzt schon mal so langsam seinen Urlaub fürs nächste Jahr planen will: Alles, wonach man sucht und was man dafür braucht, gibt's auf Skyscanner.de.

