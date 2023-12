Bundesagentur für Arbeit (BA)

Nationales Onlineportal für berufliche Weiterbildung startet am 1. Januar 2024 // BA-Presseinfo Nr. 57

Nürnberg (ots)

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) stellt ab 01.01.2024 das neue Onlineportal "mein NOW" zur Verfügung. Ziel ist, Menschen im Erwerbsleben, Arbeitgebern sowie Weiterbildungsanbietern einen zentralen Einstiegspunkt zum Thema berufliche Weiterbildung im Internet anzubieten.

"mein NOW" verweist als zentrales Medium für berufliche Weiterbildung auf landspezifische und bundesweite Angebote. Es bietet fünf Dienste an:

- Informationen zu Berufen, Branchen & Perspektiven,

- Tests zur beruflichen Orientierung,

- Suche nach Weiterbildungsangeboten,

- Informationen zu Fördermöglichkeiten,

- Informationen zu Beratungsmöglichkeiten.

"mein NOW" bündelt Informationen zu vielen beruflichen Weiterbildungsangeboten qualitätsgesichert und übersichtlich an einer Stelle im Internet.

Zum Start des Produktes "mein NOW" werden die Daten über das Verfahren KURSNET der Bundesagentur für Arbeit bereitgestellt. Ziel ist, möglichst viele Daten weiterer öffentlich-rechtlicher Weiterbildungsportale im Laufe des Jahres 2024 in mein NOW" zu integrieren - hierfür werden aktuell umfassende Gespräche mit potenziellen Partnern des Portals geführt.

Die erste Version von "mein NOW" wird zum 01.01.2024 im Internet veröffentlicht. Bis Ende des Jahres 2024 folgen weitere Funktionen.

Das BMAS hat das Vorhaben im Rahmen der Nationalen Weiterbildungsstrategie (NWS) angestoßen und begleitet federführend die Entwicklung.

Ab dem ersten Januar ist "mein NOW" unter www.mein-now.de zu finden.

Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell