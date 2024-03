Simon - Kucher & Partners

Simon-Kucher zählt zu den besten 20 Prozent der weltweit führenden Unternehmen für nachhaltige Geschäftsreisen

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Simon-Kucher ist eines von nur zwei Unternehmen in Deutschland, das sich klare Ziele für die Reduzierung von Emissionen aus Geschäftsreisen gesetzt hat. Das ergab das Travel Smart Ranking* der europäischen Umweltdachorganisation Transport & Environment (T&E).

Die globale Strategieberatung Simon-Kucher wurde von Travel Smart für ihr Engagement bei der Reduzierung und Berichterstattung von Emissionen aus Geschäftsreisen ausgezeichnet und bekam die Note B. Kein deutsches Unternehmen erhielt die Bestnote A. Neben Simon-Kucher erreichte nur ein weiteres Unternehmen in Deutschland diese Bewertung. Im Vergleich zum Vorjahr konnte das globale Beratungsunternehmen seine Bewertung aufgrund seiner Ziele zur Reduzierung von Geschäftsreisen verbessern und hat sich eine Reduktion von 25 Prozent bis zum Jahr 2030 zum Ziel gesetzt. Darüber hinaus konnte sich Simon-Kucher einen Platz unter den besten 20 Prozent sichern. Grund dafür ist das Engagement des Unternehmens, die Umweltauswirkungen durch Flüge und Emissionen durch Reisen zu reduzieren.

"Simon-Kucher legt großen Wert auf die Reduktion von Emissionen. Unser Bestreben, Reiseemissionen zu reduzieren sowie unsere SBTi-Verpflichtung zeigen unser Engagement für den Klimaschutz", sagt Anne Rupp, Global Head of ESG bei Simon-Kucher. "Gleichzeitig ist es in der Beratungsbranche eine Herausforderung, Geschäftsreisen vollständig zu reduzieren und gleichzeitig einen exzellenten Kundenservice sicherzustellen. Wir sind aber überzeugt, dass die Verlagerung von Flugreisen auf Bahnreisen und die Investition in neue Technologien langfristig der Schlüssel zur Reduzierung der Emissionen sind."

*Über das Ranking: Das Travel Smart Ranking bewertet 328 US-amerikanische, europäische und indische Unternehmen anhand von 11 Indikatoren, die sich auf die Emissionen von Flugreisen, Reduktionsziele und Berichterstattung beziehen. Die Unternehmen erhalten die Noten A, B, C oder D.

Über Simon-Kucher

Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit über 2.000 Mitarbeitenden in 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit rund 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum.

Original-Content von: Simon - Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell