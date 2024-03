Simon - Kucher & Partners

Simon-Kucher zum elften Mal in Folge als "Bester Unternehmensberater" ausgezeichnet

Köln/Bonn (ots)

Im aktuellen Beraterranking von brand eins und Statista erzielt die globale Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher den ersten Platz im Bereich "Marketing, Marke, Pricing" sowie in den Branchen "Konsumgüter & Handel" und "Industrial Goods &Services".

Auch in diesem Jahr hat das Wirtschaftsmagazin brand eins in Zusammenarbeit mit Statista "Die besten Unternehmensberater des Jahres 2024"* gekürt. Simon-Kucher konnte zum elften Mal in Folge überzeugen und wurde als "Bester Unternehmensberater" in den Branchen "Konsumgüter & Handel" sowie "Industrial Goods & Services" sowie im Beratungsfeld "Marketing, Marke, Pricing" mit dem ersten Platz ausgezeichnet.

"Es ist für uns eine große Ehre, erneut als "Beste Unternehmensberatung" ausgezeichnet zu werden. Seit nunmehr elf Jahren dürfen wir uns über dieses Top-Ranking freuen, das auf den Bewertungen von Branchenexperten und Kunden basiert", betont CEO Andreas von der Gathen. "Insbesondere in unserem Kernbereich Marketing, Marke und Pricing haben wir zum wiederholten Male die Bestplatzierung erhalten. Dies bestätigt nicht nur unsere führende Position in der Beratungsbranche, sondern spiegelt auch die langjährige Expertise unserer Teams bei Simon-Kucher wider."

*Über das Ranking: Die Liste der besten Unternehmensberatungen 2024 ( Die besten Unternehmensberater 2024) von brand eins und Statista basiert auf einer Expertenbefragung (Partner und Principals) von Unternehmensberatungen und einer Klientenbefragung, 6.912 Teilnehmer, September 2023 sowie einer anschließenden Online-Befragung unter 1.500 leitenden Angestellten (Oktober 2023).

Über Simon-Kucher

Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit über 2.000 Mitarbeitenden in 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit rund 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum.

Original-Content von: Simon - Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell