Quatsch Comedy back! Vorhang auf für die neue "Quatsch Comedy Show" ab Mittwoch, 17. April, auf ProSieben

Unterföhring (ots)

Quatsch. Comedy. Show. Das Programm steckt im Namen. Die Comedians Tahnee und Khalid Bounouar laden am Mittwoch, 17. April, erstmalig zur neuen "Quatsch Comedy Show" auf ProSieben ein. In der neuen Comedy-Show-Reihe begrüßen die Zwei die besten Stand-up-Comedians Deutschlands, bewährte Performer und heiße Newcomer - unter anderem Chris Tall, Cindy aus Marzahn, Ralf Schmitz, Mirja Boes, Guido Cantz, Abdelkarim, Mirja Regensburg, Michael Mittermeier, Ana Lucia, Sascha Grammel, Lisa Feller und Simon Pearce. Außerdem regelmäßig zu Gast in einer eigenen Rubrik sind Ingmar Stadelmann und Ilka Bessin. Die "Quatsch Comedy Show". Comedy in allen Facetten, mit witzigen Aktionen, Parodien, Musik-Inszenierungen und ganz viel Show.

Tahnee: "Ich freue mich, dass Quatsch mal wieder ins TV einzieht. Gerade in diesen Zeiten ist so viel los und so viel Schwere überall im Raum und in den Herzen der Menschen. Ich glaube, da können wir alle ein bisschen Quatsch ganz gut gebrauchen."

Khalid Bounouar: "In mir steckt sehr viel Quatsch! Nur Quatsch! Das Leben ist ohne Quatsch nicht aushaltbar. Das ist Therapie. Wir brauchen Quatsch. Und zusammen mit Tahnee kann man einfach verrückt sein. Darauf freue ich mich schon sehr: Zwei Comedians, die bescheuert miteinander sein können."

Tickets für die "Quatsch Comedy Show" gibt es unter diesem Link.Produziert wird die neue Comedyshow von Redseven Entertainment in Zusammenarbeit mit der Serious Fun GmbH.

"Quatsch Comedy Show" ab Mittwoch, 17. April 2024, um 21:25 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

