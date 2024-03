ProSieben

Staffelbestwert! "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" brilliert mit 23,2 Prozent Marktanteil

Unterföhring (ots)

Glanzleistung! Heidi Klums Models begeistern das Publikum auf ProSieben in ihrem neuen Look. Mit der sechsten Folge feiert #GNTM den aktuellen Staffelbestwert. Überragende 23,2 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgen am Donnerstagabend gespannt, wie Heidi Klum ihren Models beim großen Umstyling einen neuen Look verpasst. Damit gewinnt ProSieben mit großem Abstand die Prime-Time. Insgesamt schalten mehr als 4,46 Millionen Zuschauer das #GNTM-Umstyling ein (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.).

In der nächsten Folge #GNTM (28. März) folgt ein weiterer Meilenstein in der Laufbahn der Models: Das Sedcard-Shooting steht an.

Folge verpasst?

#GNTM auf ProSieben verpasst? Auf Joyn gibt es jede Folge nach der Ausstrahlung. sixx zeigt zudem jede Folge immer freitags um 20:15 Uhr.

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite http://presse.prosieben.de/GNTM2024 und auf GNTM.de

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 22.03.2024 (vorläufig gewichtet)

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell