Mindestens sieben auf einen Streich. ProSieben überträgt erstmals alle WM-Spiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft

Unterföhring

Mission Weltmeister. ProSieben zeigt alle Spiele der deutschen Mannschaft bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2024 - und natürlich ein Viertelfinale, die Halbfinals sowie das Finale live. Der amtierende Vize-Weltmeister Deutschland startet direkt am ersten Spieltag ins Turnier. "ran Eishockey - WM" meldet sich am Freitag, 10. Mai 2024, ab 15:45 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn aus Ostrava (CZE) mit der Partie Slowakei vs. Deutschland. ProSieben zeigt alle Spiele der deutschen Mannschaft - mindestens also die sieben Vorrunden-Partien gegen die Slowakei, USA, Schweden, Lettland, Kasachstan, Polen und Frankreich.

Insgesamt übertragen ProSieben und ProSieben MAXX (jeweils gleichzeitig im Livestream auf Joyn und ran.de) 30 Partien, darunter zwei Viertelfinals, beide Halbfinals, das Duell um Platz drei und das Finale. Zudem gibt es die Zusammenfassungen der Highlights aller Spiele und alle Tore im Rahmen der TV-Übertragungen und auf ran.de.

Hannes Hiller, ProSieben-Senderchef: "Großer Sport gehört auf einen großen Sender. Die deutsche Eishockeynationalmannschaft hat mit Olympia-Silber 2018 und dem Vizeweltmeistertitel 2023 Geschichte geschrieben. Diese Geschichte möchten wir bei der Weltmeisterschaft im Mai und in den kommenden Jahren auf ProSieben weiterschreiben."

Nah am Team. Nah am Puck.

Matthias Killing und Christoph "Icke" Dommisch sind für #ranEishockeyWM in Tschechien, begleiten die deutsche Mannschaft mit einem eigenen Reporterteam durchs Turnier, treffen die Spieler, fangen Stimmen ein und berichten an den Spieltagen aus dem "ran"-Studio vor Ort. Und natürlich kann es nur ein Duo am Mikrofon geben: Kommentator Basti Schwele und Eishockey-Experte Rick Goldmann sind immer auf Höhe des Pucks und kommentieren die WM-Spiele live aus dem Stadion.

Gernot Bauer, "ran"-Sportchef: "Das deutsche Nationalteam glänzt seit Jahren mit großartigem Eishockey und hat sich einen Platz unter den Topmannschaften der Welt erspielt. Mit unserem top besetzten 'ran Eishockey'-Team vor Ort und einem Spitzen-Paket über ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de möchten wir diesen großartigen Sport gebührend feiern und noch mehr Menschen dafür begeistern. Auf eine spannende WM mit vielen sportlichen Glanzmomenten!"

"ran Eishockey - WM" - Start am Freitag, 10. Mai 2024, ab 15:45 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

