SAT.1

EM-Generalprobe: SAT.1 und Joyn zeigen Länderspiel Deutschland - Spanien am Dienstag live

Unterföhring (ots)

EM-Generalprobe für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Die DFB-Auswahl trifft beim letzten Spiel vor der Europameisterschaft auf das Team aus Spanien. Ein echter Prüfstein gegen den Vize-Europameister. "Spanien ist der Top-Favorit, wenn es um den EM-Titel geht. Wir freuen uns tierisch auf das Spiel", sagt Bundestrainer Antonio di Salvo. SAT.1 zeigt das Duell am Dienstag, 25. März, live ab 19:50 Uhr - auf Joyn und ran.de im Live-Stream. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Franz Büchner, Reporter Bent Mildner und Experte Markus Babbel berichtet aus dem Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt. SAT.1, Joyn und ran.de übertragen im Juni alle deutschen EM-Partien live. ProSieben MAXX berichtet von weiteren EM-Spielen ebenfalls live. Die U21-Europameisterschaft findet vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei statt. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrundengruppe B auf Slowenien, Tschechien und England. "ran Fußball" U21-Länderspiel Deutschland - Spanien am Dienstag, 25. März, ab 19:50 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

