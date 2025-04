SAT.1

Zwölf Kids aus Dortmund, Oldenburg und Estland treten an. Wer gewinnt am Freitag in SAT.1 "The Voice Kids" 2025?

Sie kommen aus Dortmund, Oldenburg, Marburg, Leverkusen, Miltenberg, St. Gallen, Hamburg, England und Estland. Und sie haben denselben Traum. Sie wollen am Freitag, 18. April, "The Voice Kids" gewinnen.

Im großen Finale der SAT.1-Musikshow (ab 20:15 Uhr) wählen die Zuschauerinnen und Zuschauer live die beste junge Stimme 2025. Welches der zwölf Talente gewinnt "The Voice Kids"? Und welcher Coach darf besonders stolz sein - Ayliva, Wincent Weiss, Clueso oder Stefanie Kloß?

Coacht Deutschlands Shootingstar Ayliva am Freitag erstmals ein Talent zum Sieg bei #VoiceKids? Das sind die Finalisten in #TeamAyliva:

Malou, 12 - Kanton St. Gallen, Schweiz

Ian, 15 - Dortmund, Nordrhein-Westfalen

Eva, 13 - Nähe Grevenbroich, Nordrhein-Westfalen

Verteidigt Wincent Weiss den Titel und stellt zum zweiten Mal in Folge die Siegerin oder den Sieger der SAT.1-Musikshow? Das sind die Finalisten in #TeamWincent:

Josh, 15 - Grafschaft Wiltshire, England

Tuana, 15 - Landkreis Miltenberg, Bayern

Neo, 14 - Nähe Göppingen, Baden-Württemberg

Oder führt Stefanie Kloß erneut eines ihrer Talente auf den #VoiceKids-Thron? Schließlich siegte ihr Team bereits 2021 mit Talent Egon! Das sind die Finalisten in #TeamSteff:

Helena, 11 - Kanton Waadt, Schweiz

Luna, 15 - Marburg, Hessen

Arhanna, 12 - Kreis Põlva, Estland

Und auch Coach-Neuling Clueso erhebt für seine stimmstarken Finalistinnen und Finalisten den Anspruch auf den Sieg bei "The Voice Kids"! Das sind die Finalisten in #TeamClueso:

Piet, 14 - Hamburg

Sohum, 12 - Leverkusen, Nordrhein-Westfalen

Daryan, 13 - Oldenburg, Niedersachsen

Das passiert im #VoiceKids-Finale:

Jede Finalistin und jeder Finalist performt im großen Finale einen Solo-Song und steht gemeinsam mit dem eigenen Coach in einer Team-Performance auf der Bühne. Als Stargast aus der "The Voice"-Familie unterstützt außerdem Sarah Connor die Finalistinnen und Finalisten und präsentiert einen ihrer neuesten Hits.

Dann ist das Publikum vor dem TV gefragt: Wen wählen sie live in SAT.1 und auf Joyn zur Siegerin oder zum Sieger der Show? Abgestimmt werden kann via Joyn-App und Anruf. Der Gewinner oder die Gewinnerin von "The Voice Kids" darf sich über eine Ausbildungsförderung in Höhe von 20.000 Euro freuen und gemeinsam mit Disney einen Song zum neuen Kinofilm "Elio" aufnehmen und veröffentlichen.

