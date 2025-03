VinFast

Der Kundenansatz von Vingroup: Ein Faktor für das Wachstum von VinFast

Paris, 11. März 2025 (ots/PRNewswire)

Vingroup – einer der größten privaten Mischkonzerne Vietnams – nutzt seine vielfältige Erfahrung in den Bereichen Industrie und Technologie, Immobilien und Dienstleistungen sowie Sozialunternehmen und hat seinen Ruf auf der Grundlage der Kundenzufriedenheit aufgebaut. Diese kundenorientierte Philosophie wird bei VinFast, dem an der Nasdaq notierten vietnamesischen Hersteller von Elektrofahrzeugen, konsequent angewendet, was sich in seiner außergewöhnlichen After-Sales-Politik widerspiegelt.

Die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen Vingroup und JTA Investment Qatar hat kürzlich internationale Aufmerksamkeit erregt. JTA Investment Qatar hat großes Interesse an der globalen Wachstumsstrategie von VinFast und dem umfassenden Wert der Resorts und Unterhaltungskomplexe von Vinpearl, zwei der Flaggschiff-Unternehmen von Vingroup, bekundet.

Die Geschäftstätigkeit von Vingroup erstreckt sich auf eine Vielzahl von Branchen. Darunter Industrie und Technologie, Immobilien und Dienstleistungen sowie soziale Unternehmen. Das Bekenntnis der Gruppe zu einer „kundenorientierten" Geschäftsphilosophie liegt allen ihren Aktivitäten zugrunde. Dieses Kernprinzip zeigt eine klare Übereinstimmung mit der Philosophie von JTA Investment Qatar.

Der Ansatz war maßgeblich für das starke Wachstum von VinFast und Vinpearl verantwortlich. Beide Unternehmen legen Wert auf kundenorientierte Produktentwicklung und außergewöhnliche Kundendienstleistungen. Für VinFast ist dieser kundenorientierte Ansatz, insbesondere sein Fokus auf umfassende Garantien und Kundendienst, ein entscheidender Faktor für die globale Expansion und den anhaltenden Erfolg.

VinFast beweist Beständigkeit und verzeichnete im Jahr 2024 ein signifikantes Lieferwachstum. Die Position in der globalen nachhaltigen Transportlandschaft wurde gefestigt. Der vietnamesische Autohersteller erreichte innerhalb von zwei Jahren nach der Umstellung auf die Produktion reiner Elektrofahrzeuge die Dominanz auf dem heimischen Markt. Das hat einen großen Wandel in der Denkweise der Verbraucher ausgelöst, insbesondere bei der wachsenden Mittelschicht Vietnams.

VinFasts Marktführerschaft in Vietnam beruht auf drei Schlüsselfaktoren: erstklassige Produktqualität, umfassende Preise und eine außergewöhnliche After-Sales-Politik. Ganz besonders ihre Garantiepolitik könnte zu einem erhöhten Verbrauchervertrauen in Elektrofahrzeuge beitragen, die in der Region noch eine relativ neue Technologie sind.

VinFasts Fokus auf umfassende Schulungen und After-Sales-Services ist strategisch auf die Erwartungen der europäischen Verbraucher hinsichtlich des Vertrauens in Elektrofahrzeuge ausgerichtet. Eine aktuelle GWI-Kundenumfrage zeigt, dass kostenlose Wartung und erweiterte Garantien in Frankreich, Deutschland und Großbritannien entscheidende Kaufargumente sind.

Dabei setzt VinFast mit seiner zehnjährigen Batteriegarantie ohne Kilometerbegrenzung und der zehnjährigen beziehungsweise 200.000 Kilometer langen Fahrzeuggarantie für den VF 8 neue Maßstäbe. Damit übertrifft das Unternehmen die in diesem Segment übliche achtjährige Batteriegarantie bei weitem. Dieses Engagement für langfristigen Wert kommt bei den Käufern gut an.

„VinFast hat mich mit seinem Potenzial überzeugt, es mit etablierten Marken aufzunehmen", bestätigt Armelin Asimane, ein technikbegeisterter französischer Systemingenieur und fügt an: „Ich bin von meinem VF 8 nicht enttäuscht."

Der kompakte VF 6, der in Vietnam bereits beliebt ist, erweitert VinFasts Engagement für eine solide Garantie und Kundendienst. Passend zu seiner EV-Reihe bietet der VF 6 eine umfassende siebenjahres-/160.000-Kilometer-Garantie und ist damit eine attraktive und zuverlässige Wahl für europäische Käufer, die auf Elektromobilität umsteigen.

VinFast erkennt die anspruchsvolle Verbraucherbasis Europas an und bekräftigt sein Garantieversprechen, um Vertrauen in den VF 6 aufzubauen und das Vertrauen in seine Qualität widerzuspiegeln. Um einen nahtlosen Kundendienst zu gewährleisten, hat VinFast strategische Partnerschaften geschlossen, um ein starkes Netzwerk von Servicezentren und Kundensupport in ganz Europa aufzubauen.

Um das Erlebnis für den Besitzer zu verbessern, bietet VinFast außerdem rund um die Uhr Pannenhilfe, mobile Technikerdienste und drahtlose Updates an.

Ferner legt VinFast Wert auf ein verbessertes Kundenerlebnis in Europa durch die kontinuierliche Erweiterung seines Vertriebsnetzes. Die jüngste Partnerschaft mit Autohaus Hübsch, einem führenden deutschen Autohändler, ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Vertriebs- und Einzelhandelskapazitäten.

Im Rahmen seines globalen Übergangs zu einem händlerbasierten Modell hat VinFast mit dem Autohaus Hübsch in Deutschland zwei 3S-Showrooms (Sales, Services, Support) eröffnet. VinFast entwickelt außerdem aktiv ein umfassendes Händlernetz in Großstädten in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Dieser Ansatz erhöht die Markensichtbarkeit, verbessert die Betriebseffizienz und stärkt das Verbrauchervertrauen in ganz Europa.

