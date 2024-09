Sunlight Group

Sunlight Group erhält begehrte EcoVadis Auszeichnung in Gold für nachhaltige Geschäftsaktivitäten

Athen, Griechenland (ots/PRNewswire)

Weltweit unter den besten 5 % für außergewöhnliche Nachhaltigkeitsergebnisse

Die Sunlight Group, ein Mitglied der Olympia Group und ein auf innovative industrielle Elektrifizierungslösungen für den Intralogistiksektor sowie die Energiespeicherung aus erneuerbaren Energiequellen spezialisiertes Technologieunternehmen, ist für ihren konsequenten ESG-Ansatz mit der renommierten EcoVadis Goldmedaille ausgezeichnet worden. Mit dieser begehrten Auszeichnung gehört Sunlight zu den besten 5 % der Unternehmen weltweit für herausragende Nachhaltigkeitsstandards.

Sunlight hat bemerkenswerte Fortschritte auf dem Weg zur Nachhaltigkeit gemacht, wie die jüngste EcoVadis-Zertifizierung zeigt. Das weltweit anerkannte Bewertungssystem, das die Leistungen von Unternehmen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility (CSR) beurteilt, hat Sunlight mit der begehrten Goldmedaille ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht die erheblichen Investitionen des Unternehmens und das unermüdliche Engagement für höchste ökologische, soziale und ethische Standards. Nachdem Sunlight vor einem Jahr noch mit Bronze (Top 35%) und vor zwei Jahren gar nicht bewertet wurde, erhielt das Unternehmen nun eine Goldmedaille (Top 5%).

Zu den wichtigsten Aussagen der Bewertung gehören:

100/100 Punkten in den Bereichen Umwelt und Ethik zeigen, dass Sunlight sich in diesen Schlüsseldisziplinen den höchsten Standards verpflichtet fühlt

Verbesserung um 20 Punkte in der Kategorie "Umwelt & Ethik" im Vergleich zum vorherigen Ergebnis (2023).

Ein Anstieg um 30 Punkte in der Kategorie „Nachhaltige Beschaffung" im gleichen Zeitraum.

Die CO2-Bilanz verbesserte sich von „mittel" auf „hoch/fortgeschritten" und unterstreicht damit die führende Rolle von Sunlight beim Klimaschutz.

Die EcoVadis Goldmedaille wird zu einem wichtigen Zeitpunkt verliehen, da die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien aufgrund der weltweiten Umstellung von fossilen Brennstoffen auf saubere Energielösungen steigt. In diesem sich wandelnden Umfeld verfolgt Sunlight einen ganzheitlichen, nachhaltigen Ansatz, um durch die Bereitstellung sauberer, effizienter und zuverlässiger Batterielösungen für Kommunen und Industrie einen positiven Wandel im Bereich der erneuerbaren Energien herbeizuführen. Durch erhebliche Investitionen in die Kreislaufwirtschaft und den Betrieb hochmoderner Recyclinganlagen in Deutschland, Griechenland und Italien schließt Sunlight aktiv den Kreislauf der Ressourcennutzung, reduziert Abfall, gewinnt wertvolle Materialien zurück und entwickelt nachhaltigere Produkte, die letztlich den Fortschritt in Richtung einer grüneren Zukunft vorantreiben.

Neben den Bemühungen um den Umweltschutz hat Sunlight systematisch in Gesundheits-, Sicherheits- und Personalinitiativen investiert. Dies hat zu erheblichen Verbesserungen bei der Sicherheit am Arbeitsplatz geführt, das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesteigert und eine Kultur des Wachstums, der Integration und der ethischen Verantwortung im gesamten Unternehmen gefördert.

Lambros Bisalas, CEO von Sunlight Group, hob hervor: „Dieser Erfolg ist ein bedeutender Moment für unser Unternehmen und unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für nachhaltige und ethische Geschäftsprinzipien, von denen unser gesamtes Ökosystem profitiert - Kunden, Mitarbeitende, Lieferanten, Investoren und das Management. Es ist ein Beispiel für unser Bekenntnis zu verantwortungsbewusstem Wachstum und langfristiger Wertschöpfung. Ausgehend von einer Bewertung von 14 % im Jahr 2021 haben wir in nur drei Jahren die notwendigen Verbesserungen und Investitionen vorgenommen, um diese prestigeträchtige Goldmedaille zu erhalten. Diese Auszeichnung spiegelt unsere Grundwerte und unseren Einsatz für eine nachhaltigere Welt wider. Aber unsere Reise ist noch nicht zu Ende. Die Sunlight Group hat den Gedanken der Nachhaltigkeit in ihren täglichen Arbeitsabläufen verankert, und wir werden unsere Maßnahmen weiter vorantreiben - nicht nur wegen der Bewertung, die unsere Arbeit bestätigt, sondern vor allem wegen der positiven Auswirkungen, die wir auf die Welt um uns herum erzielen möchten. Das ist unser Antrieb, positive Veränderungen für alle zu schaffen."

Das EcoVadis Rating ist ein weltweit anerkanntes System, das die Leistungen eines Unternehmens in den Bereichen Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility (CSR) in vier Teilbereichen bewertet: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Die Unternehmen werden auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet, wobei höhere Punktzahlen mit Platin-, Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen belohnt werden. Diese Bewertungsmethode ist ein zuverlässiger Maßstab für CSR und wird von Unternehmen weltweit genutzt, um ihre Nachhaltigkeitspraktiken zu messen und zu verbessern. Sie hilft bei der Identifizierung von Entwicklungsfeldern und fördert verantwortungsvolle Geschäftspraktiken in der gesamten Lieferkette.

Über EcoVadis EcoVadis ist ein zweckorientiertes Unternehmen mit der Mission, die weltweit zuverlässigsten Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen bereitzustellen. Unternehmen aller Größen verlassen sich auf die Expertise und die evidenzbasierten Bewertungen von EcoVadis, um die Nachhaltigkeitsleistung ihrer Geschäfts- und Handelspartner zu überwachen und zu verbessern. Die umsetzbaren Scorecards, Benchmarks, Carbon Action Tools und Einblicke helfen Unternehmen bei der Verbesserung ökologischer, sozialer und ethischer Praktiken in 220 Branchenkategorien und 180 Ländern. Branchenführer wie Johnson & Johnson, L'Oréal, Unilever, LVMH, Bridgestone, BASF und JPMorgan gehören zu den 130.000 Unternehmen, die mit EcoVadis zusammenarbeiten, um die Widerstandsfähigkeit, das nachhaltige Wachstum und die positiven Auswirkungen weltweit zu fördern. Erfahren Sie mehr auf ecovadis.com, X oder LinkedIn.

Über Sunlight Group Energy Storage Systems Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien ist die Sunlight Group ein führender Hersteller von Antriebsbatterien für die Intralogistik, insbesondere für Elektrostaplern, sowie von Energiespeichersystemen für netzgebundene sowie netzunabhängige und stationäre Anwendungen. Sunlight beliefert den internationalen Markt mit innovativen und kosteneffizienten Produkten, die in hochmodernen Fertigungsstätten in Griechenland, Italien, Deutschland, Israel und den USA hergestellt und assembliert und anschließend entweder direkt oder über ein Netzwerk autorisierter Partner in mehr als 115 Ländern vertrieben werden. Sunlight unterhält außerdem Vertriebsbüros und bietet eine umfassende Kundenbetreuung, After-Sales-Service und Logistikdienstleistungen in den Produktionsländern sowie in Rumänien, den Niederlanden, Dänemark, Luxemburg, Frankreich, Großbritannien, Portugal, Spanien und Australien.

Mit einem spezialisierten Team von Wissenschaftlern, F&E-Zentren und basierend auf mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Lithium-Ionen-Innovationen adressiert die Sunlight Group Investitionen in neue Technologien. Ziel ist die nachhaltige Entwicklung integrierter, softwarebasierter Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen verbindet sein Geschäftsmodell der Kreislaufwirtschaft, das durch den Betrieb einer der fortschrittlichsten Recyclinganlagen Europas ermöglicht wird, mit einem technologieunabhängigen Ansatz und datengestützten Erkenntnissen, um umweltfreundliche Speicherlösungen für die Bereiche industrielle Mobilität, Freizeitmobilität und Energiespeichersysteme zu entwickeln. Lösungen, die nachhaltige Energie zugänglicher und zuverlässiger machen und die Energiewende und -sicherheit unterstützen. Als stolzer Teilnehmer am United Nations Global Compact hat sich die Sunlight Group dazu verpflichtet, ihre Strategien und Geschäftsaktivitäten an den universellen Prinzipien der Menschenrechte, der Arbeitsbedingungen, des Umweltschutzes und der Korruptionsbekämpfung auszurichten sowie Maßnahmen zu ergreifen, mit denen gesellschaftliche Ziele gefördert werden.

Sunlight ist Mitglied der Olympia Group, einer internationalen Investmentgesellschaft. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.the-sunlight-group.com/de/global/.

