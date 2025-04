SAT.1

Al dente, cremig, crunchy - Stefano Zarrella testet die Kultgerichte in "Der SAT.1-Fertiggerichte-Check"

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

Warum bleiben Ravioli aus der Dose eigentlich immer al dente? Woher kommt der legendäre Crunch beim Schlemmerfilet à la Bordelaise? Und was steckt eigentlich im Kartoffelpüree-Pulver? SAT.1 geht diesen Fragen in der neuen Prime-Time-Reihe "Der SAT.1-Fertiggerichte-Check" auf den Grund - ab Mittwoch, 23. April 2025, um 20:15 Uhr. Zum Auftakt dreht sich alles um die großen Klassiker: cremiges Kartoffelpüree, Konserven-Ravioli bis hin zum legendären Schlemmerfilet. Gerichte, die in vielen Familien seit Jahrzehnten zum festen Küchenrepertoire gehören. Genuss-Experte Stefano Zarrella besucht echte Fertiggericht-Fans in ihren Wohnzimmern und Küchen, um zu erfahren, warum genau diese Produkte so beliebt sind. Gemeinsam wird gekocht, probiert, diskutiert. Wie schmecken diese Dauerbrenner wirklich? Was steckt drin? Stefano findet es heraus und verrät, mit welchen Tricks selbst einfache Fertiggerichte zur echten Geschmacksexplosion werden. Gleichzeitig liefert Ernährungswissenschaftler Dr. Stephan Lück Einblicke in Zutaten, Nährwerte und Produktionsprozesse - und erklärt, woran man Qualität erkennt und wo Unterschiede zwischen Marken- und Discounterprodukten liegen.

Von Dosenravioli bis Oma-Küche - Diese Fertiggerichte stehen im Test:

Mittwoch, 23. April, "Der SAT.1-Fertiggerichte-Check! Die Klassiker"

Mittwoch, 30. April "Der SAT.1-Fertiggerichte-Check! Lecker wie im Restaurant"

Mittwoch, 7. Mai "Der SAT.1-Fertiggerichte-Check! Fastfood für Zuhause"

Mittwoch, 14. Mai "Der SAT.1-Fertiggerichte-Check! Hausmannskost wie bei Oma"

"Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!", vier Folgen, ab Mittwoch, 23. April, um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos streamen auf Joyn

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell