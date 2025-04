SAT.1

Für Wurst und Ordnung: "Kommissar Rex" jagt ab April für SAT.1 in Wien Verbrecher

22. April 2025.Dieser Wiener (ver)schmäht keine Wurstsemmel: Kommissar Rex zieht der Verbrecherwelt ab April für Sat.1 und ORF die Wurst vom Teller. Die sechsteilige Reihe mit Hauptdarsteller Maximilian Brückner dreht aktuell in der österreichischen Hauptstadt an Originalschauplätzen.

Denn der wohl erfolgreichste TV-Schäferhund der Welt hat natürlich Unterstützung. Maximilian Brückner spieltKommissar Max Steiner, Kommissar Rex' menschlichen Kollegen im Morddezernat. Ferdinand Seebacher unterstützt die beiden als Inspektor Felix Burger im Revier. Mit ihrer Chefin Doris Golpashin als Major Evelyn Leitner navigieren sie durch ein Netz aus Intrigen, Nachbarschaftsstreit und historischen Geheimnissen.

Maximilian Brückner: "Mit den Hunden durfte ich schon Wochen vorher trainieren und auch diese sind bereit für den Drehstart. Deshalb freue ich mich riesig, wenn wir mit unserem Dreh endlich im schönen Wien loszulegen."

Doris Golpashin: "Als Österreicherin ist es mir natürlich eine ganz besondere Herzensangelegenheit, fester Teil des neuen Teams zu sein. Darüber hinaus war mein allererster Drehtag meiner Schauspiellaufbahn ebenfalls bei 'Kommissar Rex'. Dreharbeiten in Wien - es fühlt sich für mich also in vielerlei Hinsicht wie nach Hause kommen an. Ich freu mich auf die Zeit!"

Ferdinand Seebacher: "Ich bin mit Kommissar Rex aufgewachsen. Jetzt selber Teil dieses Erfolgsformates zu sein, ist einfach großartig! Niemals hätte ich mir zu Beginn meiner Karriere erträumt, dass ich 2026 an der Seite unserer Spürnase ermitteln darf. Wie toll, dass sich Sat1 und ORF dazu entschieden haben, diese Kultserie neu zu produzieren."

So geht's um die Wurst:

Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner) ist ein erfahrener Ermittler, der gemeinsam mit seinem Schäferhund Rex Verbrechen aufklärt. Mit den Kollegen Felix Burger (Ferdinand Seebacher), dem Pathologen Dr. Tom Wippler (Alfred Dorfer) und Chefin Major Evelyn Leitner (Doris Golpashin) ermitteln sie in einem gescheiterten Bombenanschlag und einem Todesfall in einem Fiaker. Doch damit nicht genug: Vor Max' Tür steht plötzlich seine erwachsene Tochter Anna (Sophie Borchhardt). Und sie bringt einige emotionale Herausforderungen mit aus Südamerika ...

"Kommissar Rex" ist eine Produktion von MR-Film in Koproduktion mit SAT.1 und ORF im Weltvertrieb der Beta Film gefördert von Fisa+, Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Land Niederösterreich.

Jetzt schon Lust auf den vierbeinigen Ermittler? Alle Folgen der bisherigen Staffeln von "Kommissar Rex" sind ab jetzt kostenlos auf Joyn abrufbar.

