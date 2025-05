ARD Presse

Diversity-Tag 2025 in der ARD: Ist es wichtig, woher ich komme?

Zum Diversity-Tag am Dienstag, 27. Mai, rückt die ARD das Thema Vielfalt ins Scheinwerferlicht. Unter dem Motto "Ist es wichtig, woher ich komme?" beschäftigen sich die Programme diesmal damit, wie Herkunft uns prägt und über unsere Chancen entscheidet.

Herkunft hat viele Facetten: Woher stammt meine Familie, wer hat mich geprägt, wie bin ich aufgewachsen? Gleichzeitig ist Herkunft auch in Deutschland immer noch ein entscheidender Faktor für gesellschaftliche Teilhabe und Aufstieg. Was braucht es, damit alle Menschen unabhängig von ihrer sozialen, familiären oder ethnischen Herkunft tatsächlich die gleichen Chancen haben? Die öffentlich-rechtlichen Medienhäuser der ARD zeigen in ihren Programmen lösungsorientierte Beispiele, erzählen von Menschen mit verwobenen Biografien, gehen der Frage nach, "wie werde ich, wer ich bin?" und bieten jungen Comediennes eine Bühne, um gesellschaftliche Vielfalt mit Witz und Haltung sichtbar zu machen.

"Wir brauchen Vielfalt im Programm und im Unternehmen"

Auch intern hat die ARD das Thema Diversität und Chancengleichheit dauerhaft im Blick. "Möglichst viele Menschen sollten sich und ihre Themen bei uns wiederfinden. Schließlich ist es unser Auftrag, Programm für alle Menschen in Deutschland zu machen", betont der ARD-Vorsitzende Florian Hager. "Vielfältige Lebensbiografien sorgen nicht nur für mehr Perspektiven in unserem Programm - Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Einstellungen sind auch für uns als Unternehmen wertvoll."

Mehr zum Diversity-Tag in der ARD gibt es hier.

Eine Auswahl der Programm-Angebote:

Mitteldeutscher Rundfunk (MDR): Tan Çaglar ist Deutscher, seine Eltern sind Türken. Geboren in einer türkischen Familie, aufgewachsen in Deutschland - was bedeutet das für ihn und seine kulturelle Identität? "Tan Caglar - Ein getürkter Deutscher" ist am 22.05. im MDR-Fernsehen zu sehen und in der ARD Mediathek. Mehr Diversität im MDR.

Westdeutscher Rundfunk (WDR): Am 24.5. lädt Negah Amiri zu einer "Ladies Night Youngstars" rund um das Thema Herkunft. Die Moderatorin schaut mit pointiertem Blick auf kulturelle Unterschiede zwischen Iran und Deutschland und bietet jungen Comediennes eine Bühne, gesellschaftliche Vielfalt sichtbar zu machen. Mehr Diversität im WDR.

Südwestrundfunk (SWR): " SWR1 Sonntagmorgen" greift am 25.5. die Geschichte des Findelkindes Fabian (heute 26) auf. Er wurde als Neugeborener vor einer Haustür im Stuttgarter Osten abgelegt und später von einer liebevollen Familie adoptiert. Doch manchmal beschäftigen ihn Fragen nach seiner Herkunft. Mehr Diversität im SWR.

Hessischer Rundfunk (HR): Plötzlich wird der eigene Migrationshintergrund hochpolitisch, erfordert eine klare Haltung: In " 7 Tage ... russisch fühlen - deutsch leben" begibt sich die Autorin in eine Großfamilie mit russischen Wurzeln. Die "Nacht für Diversität" im hr-fernsehen versammelt Reportagen, Dramedy-Serien und Dokumentationen rund um das Thema Herkunft und Vielfalt. Mehr Diversität im HR.

Saarländischer Rundfunk (SR): SR info bringt am Diversity-Tag eine Reportage aus dem Studentenwohnheim "Cusanushaus" in Saarbrücken. Dort leben Menschen aus 30 Nationen Tür an Tür. Alle 130 Bewohner müssen im Herbst ausziehen, denn das älteste Studentenheim Saarbrückens hat einen enormen Sanierungsstau und macht deswegen dicht. Mehr Diversität im SR.

Radio Bremen: Radio Bremen möchte wissen, wie wichtig Diversität für unser Publikum ist und fragt deshalb die Menschen in Bremen selbst: "Diversität in Bremen - wo stehen wir?" Die Radio-Bremen-Meinungsmelder liefern ein Stimmungsbild zur gelebten Vielfalt in der Gesellschaft. Die Ergebnisse werden am Diversity-Tag veröffentlicht. Mehr Diversität bei Radio Bremen.

KiKA: Cybermobbing ist für viele Kinder Realität - oft geht es dabei um Unterschiede, Aussehen oder Herkunft. Der Kinderkanal von ARD und ZDF zeigt in seinem Medienmagazin " Team Timster" am Diversity-Tag die Live-Sendung "Deine Schule: Cybermobbing stoppen!", zu sehen auch live bei kika.de und im KiKA-Player.

Kikaninchen (KiKA-Angebot für Vorschulkinder): Die Abenteuer von Kikaninchen und seinen Freunden stehen auf kikaninchen.de und in der Kikaninchen-App in Englisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Ungarisch und den Regional- und Minderheitensprachen Friesisch und Sorbisch zum Abruf bereit. Das Angebot wird zum Diversity-Tag um Videos in Romanes, der Sprache der Sinti*zze und Rom*nja, ergänzt.

ARD Mediathek: DasStreamingportal bietet beispielsweise in seinem Kinderprofil eine speziell zugeschnittene Themensammlung mit Geschichten von starken Kindern, die Mut machen.

