Swiss Ark Partners AG: Pionier der nachhaltigen Rinderhaltung in Paraguay

Die Swiss Ark Partners AG verfolgt einen nachhaltigen Ansatz in der Rinderhaltung. Mit Sitz in der Schweiz und Rinderbetrieben in Paraguay setzt das Unternehmen auf artgerechte Haltung, umweltschonende Prozesse und erstklassige Fleischqualität. Paraguay bietet mit seinen Weideflächen und dem subtropischen Klima ideale Bedingungen für eine extensive Rinderhaltung, bei der die Tiere auf weitläufigen Flächen frei herumlaufen. Dies führt zu weniger Stress und einer natürlichen Entwicklung der Fleischqualität.

Ein Beitrag zur lokalen und globalen Landwirtschaft

Neben der Fleischproduktion unterstützt die Swiss Ark Partners AG auch die lokale Wirtschaft in Paraguay. Das Unternehmen arbeitet mit der Partnerfirma Trust S.A. zusammen, um Mitarbeiter in nachhaltigen Methoden auszubilden und soziale Projekte zu fördern. Indem sie mit einheimischen Gemeinschaften zusammenarbeitet, fördert das Unternehmen nicht nur die soziale Entwicklung, sondern sorgt auch für eine tiefe Verwurzelung in der Region. Auf globaler Ebene zeigt das Unternehmen, dass es möglich ist, traditionelle Rinderhaltung mit modernen, umweltschonenden Methoden zu verbinden und somit ein Modell für andere Landwirtschaftsbetriebe zu schaffen.

Nachhaltigkeit als Kernelement

Die Swiss Ark Partners AG legt großen Wert auf Nachhaltigkeit. Durch gezieltes Weidemanagement wird Überweidung vermieden und die Bodenqualität verbessert. Der Verzicht auf intensives Kraftfutter und der Einsatz natürlicher Weidepflanzen reduzieren den ökologischen Fußabdruck. Innovative Technologien wie Satellitenüberwachung ermöglichen eine kontinuierliche Optimierung der Weiden und der Gesundheit der Tiere.

Erstklassige Fleischqualität dank artgerechter Haltung

Die Swiss Ark Partners AG hat sich als führend in nachhaltiger Rinderhaltung etabliert und zeigt, dass Produktivität und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen können. Das ist keine gewöhnliche Rinderhaltung - das ist die Neudefinition einer gesamten Branche.

