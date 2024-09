SWR - Das Erste

Rätseln mit Lena Odenthal: Tatort-Game 2 des SWR

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Das neue chatbasierte Krimi-Game dreht sich um einen Mordfall im Gefängnis / Start am 27. Oktober 2024 nach der Ausstrahlung des "Tatort - Dein gutes Recht"

Es kann wieder ermittelt werden: Im Oktober startet das zweite Tatort-Game, diesmal angelehnt an einen Fall der Ludwigshafener Kommissarinnen Odenthal und Stern. Beim Tatort-Game 2 des SWR sind Spieler und Spielerinnen wieder mitten in der Spurensuche, wenn es gilt, einen rätselhaften Mordfall im Frauengefängnis aufzuklären. Die Gamer:innen übernehmen im Austausch mit den Kommissarinnen die Tätersuche, in deren Verlauf vertrackte Aufgaben gelöst werden müssen. Ebenso wie das erste chatbasierte Krimi-Game bietet es ein Spielerlebnis für alle, die gern knackige Rätsel lösen, Tatort- genauso wie Rätselfans. Veröffentlicht wird das Spiel am Sonntag, 27. Oktober unter tatortgame.de. Dort kann man sich bereits zum Newsletter anmelden und natürlich auch weiterhin ins erste Tatort-Game einsteigen.

Tatort-Game "Auf der Flucht": Im Chat mit Lena Odenthal und Johanna Stern

Die Story des zweiten Tatort-Games schließt an den neuesten Fall aus Ludwigshafen "Tatort - Dein gutes Recht" an, funktioniert aber unabhängig davon. Mit einem Blackout im Frauengefängnis geht es los: Eine männliche Leiche liegt in der Gefängnisküche, Lena Odenthal und Johanna Stern können Hilfe bei der Aufklärung gebrauchen. Das Spiel startet direkt in den Messenger-Dialog mit den beiden Ludwigshafener Kommissarinnen, die Spieler:innen werden aufgefordert, Indizien zu untersuchen, Passwörter zu knacken, Fotos zu interpretieren und Verdächtige zu verhören. Im Game werden zwei spannende Frauenfiguren aus dem TV-Tatort weitererzählt, deren persönliche Geschichte nun in Verbindung mit dem Mord in der JVA zu stehen scheint. Immer neue Informationen werden per Chat abgerufen und müssen bewertet werden. Dabei basiert das Spiel auf einem KI-getriebenen Chatbot, der den Dialog via Messenger steuert. Das Tatort-Game ist browserbasiert und kann auf allen Geräten aufgerufen und kostenfrei gespielt werden. Spieldauer ist ca. zwei Stunden.

Erfolgreiches erste Tatort-Game spielte in Stuttgart

Im vergangenen Jahr veröffentlichte der SWR das erste Tatort-Game, das begeisterte Reaktionen der Spieler:innen bekam und bisher von ca. 240.000 Nutzer:innen im Schnitt 50 Minuten gespielt wurde, wobei knapp 13 Millionen Nachrichten ausgetauscht wurden. Die Erfahrungen mit Mechanik und Ablauf des ersten Tatort-Games gingen in Konzeption und Umsetzung von Tatort-Game 2 ein, wobei besonders viel Wert auf den Ausbau der Barrierefreiheit des Spiels gelegt wurde. Die erste Bewährungsprobe hat die Testversion des Tatort-Game 2 bei der Gamescom hinter sich gebracht, wo sie vorgestellt wurde, von vielen Interessierten vor Ort komplett durchgespielt wurde und sehr viel positive Resonanz bekam.

Für das Tatort-Game 2 arbeiteten wieder das X Lab des SWR und die Tatort-Redaktion zusammen. Die Leitung haben Innovation Manager Jasmin Käßer und Daniel Stolz, Redaktion Tatort liegt bei Nils Reinhardt. Die Firma Respeak entwickelte unter der Leitung von Tim Rietz den Chatbot, auf dem das Spiel basiert. Das Team wurde ergänzt durch die SWR/BR-Tochter pub, die sich um Produktion und Projektmanagement kümmerten. Das Drehbuch zum Tatort-Game 2 schrieb Katja Röder.

SWR Tatort-Game 2: Veröffentlichung am Sonntag, 27.10.2024 unter www.tatortgame.de.

Interessierte Berichterstatter können das Spiel vorab testen und kennenlernen. Für den Link bitte eine Mail an annette.gilcher@swr.de

Weitere Informationen unter: http://swr.li/tatort-game

Fotos: ARD-foto.de

Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter

Pressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.de

Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell