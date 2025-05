SAT.1

Geld, Genuss, Gier: Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung" auf Joyn und in SAT.1

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Eine Dose Cola. Eine Packung Toast. Eine Zigarette. In der neuen SAT.1-Reality-Show "Villa der Versuchung" ist das Luxus. Verona Pooth lockt ab Montag, 7. Juli, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn in die "Villa der Versuchung". 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein scheinbares Paradies - doch der Schein trügt. Kein Glamour, keine Betten, keine Duschen. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. "Wie im wahren Leben: Alles hat seinen Preis", verkündet Gastgeberin Verona Pooth "Ihr dürft euch alles gönnen - aber es wird euch etwas kosten." Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. Loyalität oder Eigennutz? Verzicht oder Versuchung? Freundschaft oder Frust? In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?

Produziert wird "Villa der Versuchung" von Banijay Productions Germany GmbH.

"Villa der Versuchung", ab Montag, 7. Juli, um 20:15 Uhr in SAT.1 und jederzeit streamen auf Joyn

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell