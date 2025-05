SAT.1

FamilienFilmFest am Pfingstmontag in SAT.1 und auf Joyn! Free-TV-Premiere von "Arielle, die Meerjungfrau"

Unterföhring (ots)

27. Mai 2025. Ein Tag für die ganze Familie: SAT.1 und Joyn machen den Pfingstmontag, 9. Juni 2025, zum FamilienFilmFest: Einen ganzen Tag lang gibt es beliebte Animations-Klassiker und atemberaubende Live-Action-Verfilmungen von "Encanto" und "Cruella" über "101 Dalmatiner", "Mulan" und "Aladdin" bis hin zu "Dumbo". Das große Highlight des FamilienFilmFest: Die Free-TV-Premiere von "Arielle, die Meerjungfrau" um 20:15 Uhr in SAT.1. In der Live-Action-Verfilmung des Animations-Klassikers folgt die junge Meerjungfrau Arielle (Halle Bailey) ihrem Herzen und geht damit einen Pakt mit der bösen Meereshexe Ursula (Melissa McCarthy) ein, um das Leben an Land kennenzulernen und die große Liebe zu finden. Was Arielle nicht weiß: Der Pakt bringt sie in Lebensgefahr ...

Das FamilienFilmFest am Pfingstmontag, 9. Juni 2025 im Überblick:

8:15 Uhr - "101 Dalmatiner"

10:20 Uhr - "Aladdin"

13:00 Uhr - "Encanto"

14:55 Uhr - "Mulan"

17:10 Uhr - "Cruella"

20:15 Uhr - "Arielle, die Meerjungfrau" (Free-TV-Premiere)

22:55 Uhr - "Dumbo"

