MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Lesungen, Dialog und Party: MDR mit zahlreichen Angeboten zur Leipziger Buchmesse und Partner der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Leipzig (ots)

Vom 27. bis 30. März präsentiert der MDR als gastgebende ARD-Landesrundfunkanstalt viele Angebote auf und von der Leipziger Buchmesse – teilweise gemeinsam mit ZDF, 3sat und ARTE. Mit junger Literatur und Party wartet die LitPop – eine Kooperation von MDR mit ARTE – am Buchmessesamstag, 29. März, in der Kongresshalle am Zoo auf. Mit einer Dialogveranstaltung zum Thema „Wasser“ beteiligen sich das ARD-Kompetenzcenter Klima und MDR WISSEN an der Klimabuchmesse. Bei der MDR KULTUR-Bühne – Unter Büchern unterwegs in Halle 2 steht während der gesamten Buchmesse die regionale Literaturszene im Mittelpunkt. Und auf dem großen Gemeinschaftsstand von ARD, ZDF und 3sat werden mehr als 70 Autorinnen und Autoren aus aller Welt erwartet.

Die MDR KULTUR Bühne – Unter Büchern unterwegs in der regionalen Szene

Büchermenschen aus dem MDR-Sendegebiet sind zu Gast auf der Bühne vor dem Bücherwagen! Im Urban Jungle zwischen Teppichen und Kinosesseln präsentiert sich die entspannteste Literaturlounge der Messe und lädt ein zum Relaxen in Halle 2. Auf der Bühne spielt währenddessen Programm aus der Region die Hauptrolle: hier kann das Messepublikum mit MDR-Literaturexpertin Katrin Schumacher und weiteren Redakteurinnen und Redakteuren von MDR KULTUR ins Gespräch kommen. Das tägliche Programm von 10:30 bis 17 Uhr reicht von Lyrik Happy Hour über Public Viewing zum Preis der Leipziger Buchmesse bis zur Vergabe des Deutschen Gartenbuchpreises. Auf der Bühne trifft sich die mitteldeutsche Literaturszene: dort diskutieren Übersetzerinnen über KI und Sachbuchautorinnen und –autoren über Demokratie. Daneben präsentieren u.a. Annett Gröschner, Jakob Hein, Gregor Gysi, Christine Koschmieder und Kati Naumann ihre aktuellen Bücher. Am Sonntag ist die Bühne wieder für das kleine Publikum da, „Figarinos Fahrradladen“ wird live zu erleben sein und Autoren wie Stefan Schwarz oder Susan Kreller lesen aus ihren neuen Büchern. Die Messe ist zugleich der Auftakt für die „Unter Büchern unterwegs 2025“-Tour: Ab April fährt Katrin Schumacher wieder mit dem gelben Bücherwagen durch die Lande. Diesmal geht‘s zu Festivals, Literaturhäusern und in die Natur. Ausführlich beschäftigt sich MDR KULTUR auch mit den Themenfeldern Cosplay, Manga und Animé. Unter dem Aspekt „Kultur erleben“ veröffentlicht MDR KULTUR gebündelt im Web zahlreiche Angebote die zu einem Besuch der Messe inspirieren und bei der Planung helfen.

ARD Kompetenzcenter Klima mit Dialogveranstaltung

Das ARD-Kompetenzcenter Klima mit MDR-Beteiligung präsentiert sich am 29. März um 16 Uhr auf der Leipziger Buchmesse bei „Leipzig liest“. Im Rahmen dieser Publikumsreihe mit rund 2.500 Events veranstaltet die Klimabuchmesse im Leipziger Westbad ein mehrtätiges Programm. Das Programmfenster am 29. März wird von 16 bis 18 Uhr mit einer Dialogveranstaltung des ARD Kompetenzcenters Klima unter dem Titel „Wasser“ bestritten. Es werden zwei Bücher vorgestellt und Ausschnitte aus dem MDR-Film „Ostsee am Limit – Perspektivwechsel mit Benno Fürmann“. aufgeführt. Dazu ist eine Podiumsdiskussion mit den Machern des MDR-Films geplant. Der MDR hat im Kompetenzcenter Klima die Verantwortung für Dialogveranstaltungen.

„Ganß‘ heile Welt“ live von der Buchmesse und „Kurz gefragt“ zur Buchmesse

„MDR um 4“ ist am 27. März live auf der Buchmesse unterwegs. Stefan Ganß sendet dann ab 16.30 Uhr sein Format „Ganß‘ heile Welt“ live von der Buchmesse. Das Nachmittagsprogramm des MDR schaut sich auch in der Buchstadt Leipzig um, etwa bei: „Hinter den Kulissen der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig“, und berichtet natürlich von der Faszination Manga. Auch MDR AKTUELL plant für den 27. März einen Themenschwerpunkt zur Buchmesse ein, darin geht es u.a. um die Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse sowie die Situation vor allem der ostdeutschen Verlage in den Blick. MDRfragt, das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland, startet ein „Kurz gefragt“ zur Buchmesse u.a. mit dem Themenschwerpunkt KI-generierte Bücher.

Literatur und Musik bis in die Morgenstunden: Die LitPop von MDR und ARTE

Bereits zum 13. Mal wird die LitPop den Messesamstag bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags verlängern. Zur Veranstaltung von MDR und ARTE in Zusammenarbeit mit der Leipziger Buchmesse versammeln sich mehr als 2.500 junge literaturinteressierte Menschen, die sich vom gedruckten und gesprochenen Wort begeistern lassen. Am 29. März 2025 ab 18.00 Uhr entern hierfür mehr als 30 Autorinnen und Autoren im ersten Teil der LitPop die vier Stages in der Kongresshalle am Zoo – darunter Sebastian Fitzek, Martina Hefter und Malte Zierden. Im zweiten Teil ist Party und Live-Musik, u.a. von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, angesagt. Das Konzert ist zudem am 29. März ab 23.00 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen.

Drei Stunden „ARD Radiokulturnacht Unter Büchern“

Am 29. März 2025 geht von 20.00 bis 23.00 Uhr die „ARD Radiokulturnacht Unter Büchern“ in der gesamten ARD on air. Katrin Schumacher und Carsten Tesch haben hier unter anderen Anika Decker und Christine Koschmieder, Luisa Neubauer und Roger de Weck zu Gast. Die gemeinsame Buchmesse-Nacht für die ARD wird vom MDR produziert und von den Kulturwellen der ARD ausgestrahlt.

Norwegisches mit dem MDR-Rundfunkchor

MDR KLASSIK beteiligt sich am Programm auf der Bühne des MDR Kultur Bücherwagens zur Buchmesse 2025: Grit Schulze übernimmt eine Buchneuvorstellung mit Christoph Türcke zu seiner Neuerscheinung „Die Philosophie der Musik“. Traditionell lädt zudem der MDR-Rundfunkchor während der Buchmesse zu einem Konzertabend, der sich der Musik des Buchmesse-Gastlandes widmet, ins Leipziger Museum der bildenden Künste: Unter der Leitung von Philipp Ahmann erklingt folglich in diesem Jahr ein Stabat mater von Knut Nystedt, zudem das mit dem Pulitzer Prize 2008 ausgezeichnete Werk „the little match girl passion“ von David Lang. Mit Musik von Johann Sebastian Bach ist der junge Cellist Carlo Lay zu erleben. Das Konzert findet am Freitag, 28. März ab 20 Uhr im Leipziger Museum der bildenden Künste statt. Tickets (22 Euro) gibt es unter mdr-tickets.de.

Osterspaziergänge, Manga-Zeichner und ein „Aufgefallen“-Spezial

Eine neue „exactly“-Folge unter dem Titel „Stress, Burnout, Ausbeutung: Womit Manga-Zeichner in der Comic-Industrie kämpfen“ vom MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt erscheint bereits im Vorfeld der Buchmesse und ist ab sofort in der ARD Mediathek sowie auf dem YouTube-Kanal „MDR investigativ“ zu sehen. Die 30 besten Wanderungen rund um das Traditionsevent hat die Wanderexpertin und Autorin Heike Neuhaus im „MDR THÜRINGEN Osterspaziergang – Wanderführer“ zusammengefasst. Dieser erscheint (in seiner zweiten, erweiterten Auflage) rechtzeitig zur Buchmesse. Am Buchmesse-Samstag ist Autorin Heike Neuhaus zu Gast am MDR KULTUR Bücherwagen: Peter Hartlapp wird mit ihr und einem Vertreter vom Verlag „Grünes Herz“ aus Ilmenau übers Wandern, Bücherschreiben und Wanderführer im 21. Jahrhundert sprechen. MDR SACHSEN – Das Sachsenradio und MDR SACHSENSPIEGEL wird zudem tagesaktuell über die Buchmesse berichten. Darüber hinaus ist MDR SACHSEN auch für die ARD-Hörfunkberichterstattung und den gemeinsamen Redaktionspool von MDR, NDR, WDR und SWR verantwortlich. Bereits am Montagabend, 24. März, stimmt das Sachsenradio im Kulturmagazin „Aufgefallen“, auf die Buchmesse ein, u.a. im Interview mit der Messedirektorin Astrid Böhmisch. Am 31. März gibt es abschließend einen einstündigen Rückblick mit Höhepunkten der diesjährigen Buchmesse – beides auch im Podcast abrufbar.

Gemeinsames Bühnenprogramm von ARD, ZDF und 3sat auf der Messe

Täglich von 10 bis 18 Uhr werden auf der gemeinsamen Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat im 20-Minuten-Takt Neuheiten aus der Welt der Bücher präsentiert.

Bekannte Moderatorinnen und Moderatoren von ARD, ZDF und 3sat wie Jo Schück, Katty Salié, Salwa Houmsi, Thea Dorn, Gert Scobel, Cécile Schortmann, Vivian Perkovic, Nina Brunner, Katrin Schumacher, Denis Scheck, Mona Ameziane und viele mehr stellen ausgewählte Neuerscheinungen vor. Ihre Gäste sind unter anderen Alhierd Bacharevič (Träger des diesjährigen Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung), die drei noch nicht ernannten Leipziger Buchpreisträgerinnen und -träger 2025 sowie Katja Petrowskaja, Maja Lunde, Julia Schoch und viele mehr. Die Gespräche und Lesungen von der gemeinsamen Literaturbühne werden als Livestream an allen Tagen der Buchmesse und tagesweise zusammengefasst zum Nachschauen in den Mediatheken der drei Sender sowie bei ARD KULTUR zu sehen sein. Alle Audios von der MDR KULTUR-Bühne sind zudem in der ARD Audiothek und ebenfalls bei ARD KULTUR abrufbar.

Gebündelt im Web

Alle Inhalte zur Buchmesse, Videos und Fotostrecken sowie einen Messeticker können unter buchmesse.ard.de abgerufen werden. Genauso informieren rund um die Uhr und ortsunabhängig buchmesse.zdf.de sowie 3sat.de.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell