SAT.1

Eine Richterin zwischen zwei Männern. Die neue SAT.1-Vorabendserie "Für alle Fälle Familie" startet am Montag, 7. Oktober 2024, 18:00 Uhr

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Eine Richterin. Zwei Männer. Und ganz viel Mosel, Familie, Liebe und Weinberge. SAT.1 bietet seinen Zuschauerinnen und Zuschauern ab Montag, den 7. Oktober 2024, die doppelte Dosis Idylle am Vorabend. Die neue Serie "Für alle Fälle Familie" mit Anna Angelina Wolfers und Isabel Varell in den Hauptrollen startet um 18:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Im Anschluss daran läuft um 19:00 Uhr "Die Spreewaldklinik" (Start 29. August) - ebenfalls in SAT.1 und auf Joyn.

Darum geht es in "Für alle Fälle Familie":

Findet Anwältin Julia "Jule" Beyer (Anna Angelina Wolfers) an der idyllischen Mosel ihr Glück? Frisch getrennt zieht sie gemeinsam mit Sohn Theo (Aurel Klug) zurück zu ihrer Mutter Inga (Isabel Varell) nach "Sonnstein" an die Mosel. Dort erfüllt sie sich ihren lang gehegten Lebenstraum: Jule wird Familienrichterin am Amtsgericht "Sonnstein".

Doch der Start in das neue Leben ist für Jule aufregender als ihr lieb ist. Bereits am ersten Tag verdreht ihr Jungendfreund Marco (Arne Löber) den Kopf. Noch bevor sie ihre erste Verhandlung hat, stolpert sie in Anwalt Chris Hartmann (Kai Albrecht) rein. Chris lädt sie direkt auf einen Wein ein. Der romantische Abend bleibt nicht ohne Folgen ... Bavaria Fiction produziert 80 Folgen der täglichen Vorabendserie "Für alle Fälle Familie".

Sie spielen in "Für alle Fälle Familie":

Anna Angelina Wolfers spielt Julia "Jule" Beyer. Die Anwältin beschließt nach einer gescheiterten Ehe einen Schlussstrich unter ihr bisheriges Leben zu setzen und zieht gemeinsam mit ihrem Sohn Theo zurück in ihre Heimat an die Mosel. Dort wohnt sie bei ihrer Mutter und nimmt eine Stelle als Familienrichterin an. Die Herausforderungen im Arbeitsalltag sind jedoch nicht weit.

Isabel Varell spielt Inga. Die Sozialarbeiterin nimmt ihre Tochter Jule und Enkel Theo nach der Trennung bei sich auf. Insgeheim konnte sie sich mit dem Ex-Gatten ihrer Tochter nie ganz anfreunden und sieht die Trennung als Chance für Jule.

Arne Löber spielt Marco. Der Polizist ist ist der beste Freund von Jules kleinem Bruder. Gemeinsam haben die drei viel Zeit in ihrer Jugend zusammen verbracht. Bringt ihre Rückkehr in die Heimat an der Mosel Marcos alte Gefühle wieder ans Licht?

Kai Albrecht spielt Chris Hartmann. Der Anwalt besitzt alle Fähigkeiten, die man für diesen Beruf braucht: Er ist intelligent, selbstbewusst und hat vor allen Dingen gerne Recht. Dass er zudem charmant und gut aussehend ist, ist natürlich auch von Vorteil - und das nicht nur im Beruf.

Julia Schmitt spielt Chefin Maria. Als Direktorin des Amtsgerichts Sonnstein ist Maria mit einer Bandbreite an Gerichtsfällen vertraut. Effiziente und strukturierte Arbeit sind für sie unerlässlich. Umso schwieriger gestaltet sich die Arbeit mit der neuen Familienrichterin Julia Beyer.

Aurel Klug spielt Theo. Jules Sohn Theo ist Schüler in der 10. Klasse. Schon früh hatte er mit dem Leistungsdruck seines Vaters zu kämpfen. Als seine Eltern sich trennen, steht für ihn sofort fest: Er kehrt mit seiner Mutter an die Mosel zurück. Der Anschluss zu anderen Jugendlichen fällt dem schüchternen Teenager allerdings schwer. Wie wird sich Theo in der neuen Heimat zurechtfinden?

Martin Armknecht spielt Richter Dr. Robert Hagen. Zu Studienzeiten erlangte er seinen Doktortitel in Rekordzeit. Seitdem hat er keinen Tag ausgelassen, um sich zum besten Richter weit und breit zu arbeiten. Dank Jules unorthodoxen Methoden offenbaren sich Robert aber ganz neue Perspektive auf die Juristerei.

"Für alle Fälle Familie" wird produziert von der Bavaria Fiction (Produzent: Jonas Baur, Ausführende Produzentin: Annette Herre) im Auftrag von SAT.1.

Pressekontakt: Stella Losacker Communications & PR phone: +49 (0) 89 95 07 -1168 email: Stella.Losacker@seven.one Photo Production & Editing Clarissa Schreiner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1162 email: Clarissa.Schreiner@seven.one SAT.1 Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell