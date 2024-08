SAT.1

Paul Ronzheimers neue Reportage-Reihe "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" startet am Montag, 9. September, in SAT.1

Unterföhring (ots)

Warum ist das Rechtsextreme in Deutschland so populär? In der ersten Folge von "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" geht Reporter Paul Ronzheimer dieser Frage nach. Für seine Recherche lebt Paul Ronzheimer unter anderem einige Zeit im thüringischen Greiz, dem Wahlkreis von AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke. Der Journalist trifft Anhänger rechter Gruppierungen und erfährt, wie unterschiedlich die Gründe für ihre Gesinnung sind. Paul Ronzheimer: "Die steigende Popularität der Rechtsextremen hat mittlerweile selbst meine Heimat in Ostfriesland, wo ich als Lokalreporter meine journalistische Laufbahn begann, erreicht. Dort habe ich meinen Vater getroffen, um mit ihm über das Erstarken der AfD zu sprechen, und mich dann auf den Weg gemacht zu Menschen in ganz Deutschland, um ihnen zuzuhören, sie zusammenbringen und zu verstehen, was die Gründe für ihre Wahlentscheidung sind. Meine Reise durch Deutschland führte mich auch zu den Hochburgen der Ultrarechten, im Osten der Republik. Nach Jahren der Berichterstattung aus den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt habe ich dadurch einen ganz neuen, sehr intensiven Eindruck von meinem eigenen Land erhalten. So aufgeladen und politisiert habe ich es noch nie zuvor erlebt." SAT.1 zeigt die erste Ausgabe von "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" am Montag, 9. September 2024, um 20:15 Uhr.

In "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" geht Paul Ronzheimer an die Schmerzpunkte Deutschlands. Er hakt nach. Er will Lösungen finden. Der mehrfach ausgezeichnete Journalist blickt in die Seele eines Landes, das aktuell geprägt ist von Unruhe und Sorgen. Rechtsruck, Migration, Armut. Paul Ronzheimer hört den Menschen wirklich zu, erlebt ihren Alltag ungefiltert mit und verschafft ihren Standpunkten, Bedenken und Wünschen im politischen Berlin Gehör. Für ein Deutschland mit einer besseren Zukunftsperspektive für alle. "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" wird produziert von i&u TV / LEONINE Studios im Auftrag von SAT.1.

"Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" - am Montag, 9. September, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell