Knobeln. Lachen. Lösen. Luke Mockridge lässt ab Donnerstag, 12. September, in SAT.1 Comedians rätseln: "Was ist in der Box?"

Unterföhring (ots)

21. August 2024. SAT.1 lädt zum Box-Kampf: Ab Donnerstag, 12. September, wollen insgesamt 14 Comedians im neuen Comedy-Quiz "Was ist in der Box?" den Inhalt einer mysteriösen Box aufdecken. Es gilt knifflige Rätsel zu lösen, um anhand des Lösungsworts den Inhalt der Box zu erraten. Luke Mockridge führt als Host durch die Show und gibt dem Ratepanel Tipps und Indizien. Meltem Kaptan und Martin Klempnow sind in allen acht Folgen dabei und erhalten wechselnde Unterstützung von Simon Gosejohann, Wigald Boning, Janine Kunze, Simon Pearce, Eko Fresh, Guido Cantz, Tony Bauer, Lisa Feller, Abdelkarim und Margie Kinsky.

Constantin Entertainment produziert das Comedy-Quiz im Auftrag von SAT.1.

"Was ist in der Box? - Das Comedy-Quiz" - acht Folgen ab Donnerstag, 12. September, um 23:00 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn

