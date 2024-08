SAT.1

Mehr vom Besten am Morgen. SAT.1 verlängert ab 8. September das "SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag" auf drei Stunden

Mehr vom Besten am Morgen: SAT.1 verlängert das "SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag" um eine Stunde. Ab 8. September grüßt das Team von Deutschlands beliebtester Morning-Show sonntags von 9:00 bis 12:00 Uhr live aus Berlin und begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer bei ihrem Start in den Sonntag. Weiterhin im Wechsel als Moderatorinnen und Moderatoren dabei: Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Alina Merkau, Daniel Boschmann, Matthias Killing, Christian Wackert, Benjamin Bieneck und Simone Panteleit.

SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Die Marktanteile der Sonntagsausgabe des Frühstücksfernsehens steigen kontinuierlich. Erst vergangenen Sonntag erzielte die Sendung mit zehn Prozent Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe einen Allzeitbestwert. Herzlichen Dank an dieses grandiose Team, das nicht nur sonntags, sondern sechs Mal die Woche früh morgens einen herausragenden Job macht."

Produziert wird das "SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag" von der MAZ & MORE TV Produktion.

"SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag" - immer sonntags, ab 9:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

