SAT.1

Die Titeljagd geht weiter. Bayer 04 Leverkusen will am Samstag den Supercup in SAT.1 gewinnen

Unterföhring (ots)

Deutscher Meister. DFB-Pokal-Sieger. Supercup-Gewinner? Geht die Titelsammlung von Bayer 04 Leverkusen in der neuen Saison weiter? Der Double-Sieger trifft beim Supercup 2024 auf Vizemeister VfB Stuttgart. Zelebrieren die Leverkusener wieder ihren "Xabi-Ball" und bleiben auf deutscher Fußballbühne seit über einem Jahr weiter ungeschlagen? SAT.1 und Joyn zeigen das Duell um den ersten Titel der Saison 2024/25 am Samstag, 17. August, live. "ran Fußball"-Moderator Matthias Opdenhövel meldet sich um 19:30 Uhr aus der BayArena. An seiner Seite ist HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz als Experte im Einsatz. Wolff Fuss kommentiert die Partie Meister gegen Vizemeister. Der Fußball-August - live in SAT.1, auf Joyn und ran.de 17. August: Supercup 2024 Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart 23. August: Start Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen Alle Spiele sind auch in UHD verfügbar.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell