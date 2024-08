SAT.1

Kylian Mbappé zum ersten Mal für die "Königlichen". SAT.1 zeigt UEFA Super Cup Real Madrid - Atalanta Bergamo am Mittwoch live

Es war DER Wechsel des Sommers. Kylian Mbappé spielt ab dieser Saison für Real Madrid. Am Mittwoch läuft der französische Stürmerstar zum ersten Mal im weißen Trikot der "Königlichen" auf. Im UEFA Super Cup trifft Mbappé mit Real Madrid auf Atalanta Bergamo. SAT.1 und Joyn übertragen das Duell des Champions-League-Siegers gegen den Europa-League-Gewinner in Warschau am Mittwoch, 14. August, live ab 20:45 Uhr. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff Fuss und Experte Markus Babbel berichtet von der Entscheidung um den ersten Titel der Saison. In "ran Fußball" gibt es bereits ab 20:15 Uhr einen Ausblick auf die weiteren kommenden Partien. Auf deutscher Ebene geht es am Samstag, 17. August, um die erste Trophäe der neuen Spielzeit. Im DFL Supercup kommt es zum Duell Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart - ebenfalls live in SAT.1 und auf Joyn. Der Fußball-August - live in SAT.1, auf Joyn und ran.de 14. August: UEFA Super Cup Real Madrid - Atalanta Bergamo 17. August: DFL Supercup Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart 23. August: Start Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen Alle nationalen Spiele sind auch in UHD verfügbar.

