China Matters

China Matters' Feature: Entdeckungsreise nach Zhongshaner Spieleindustrie mit den coolsten Spielern aus Burnaby in Kanada

Video-Infos

Download

Beijing, China (ots)

Kanadische Entwickler haben viele beliebte Online-Spiele ins Leben gerufen, die ein hohes Ansehen auf der ganzen Welt genießen.

Burnaby liegt im Herzen von Metro Vancouver und ist ein Schrittmacher in der Glücksspielbranche des Landes. Nach einer Entwicklung von mehr als 20 Jahren hat Burnaby einen vielfältigen Industriecluster gebildet, wobei sich die Videospielindustrie in Burnaby in Bezug auf Kreativität, Technologie und Einfluss weiter innovativ entwickelt und wichtige Beiträge zur Entwicklung der globalen Spieleindustrie geleistet hat.

Die an der Südküste Chinas gelegene Stadt Zhongshan ist eine internationale Partnerstadt von Burnaby, verfügt auch über eine sich schnell entwickelnde Spiele- und Unterhaltungsindustrie. Sie ist zu einem wichtigen Lieferanten für die globalen Spieleunternehmen und zu einem Treffpunkt für Industrietalente geworden. Die beiden Städte haben den Austausch und die Kommunikation in der Spiele- und Unterhaltungsbranche kontinuierlich verbessert.

In diesem Video reist Deniz Sinaki, ein Lifestyle-Blogger, der in Burnaby lebt, durch eine Vielzahl von coolen und farbenfrohen Spiel- und Unterhaltungsszenen und besucht einen der ältesten Hersteller von Spiel- und Unterhaltungsgeräten in Zhongshan. Durch den Dialog zwischen Deniz und der Branchenexperten können die Zuschauer mehr über die verstärkte Zusammenarbeit und den Austausch im Gaming zwischen Zhongshan und Burnaby erfahren. Die interkulturellen Interaktionen haben die Innovation und Entwicklung der Spiele- und Unterhaltungsindustrie gefördert sowie gleichzeitig die Freundschaft und das Verständnis zwischen Menschen der beiden Städte vertieft.

Original-Content von: China Matters, übermittelt durch news aktuell