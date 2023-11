China Matters

China Matters' Feature: Neue Vitalität in der chinesischen Wirtschaft und Kultur

Seit Anfang 2023 steht der Aufschwung Chinas im Mittelpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit. Kürzlich berichtete die Financial Times, dass laut den Analysten von Goldman Sachs die chinesische Wirtschaft zu Beginn des vierten Quartals "mehr grüne Triebe" entwickelt hat. Bloomberg vertritt die Ansicht, dass, basierend auf der Dynamik der ersten drei Quartale, Chinas Wirtschaftswachstumsziel für 2023 in Reichweite gerückt ist.

Die Vitalität der Wirtschaft von China steht in direktem Zusammenhang mit seiner Regierungsphilosophie. In diesem Jahr hat China eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung des Privatsektors eingeführt. In der Provinz Fujian befinden sich 95% der Hightech-Unternehmen in Privatbesitz, und 70% der Errungenschaften im F&E-Bereich werden von privaten Unternehmen erbracht. Die Lithium-Ionen-Akku-Batterietechnologie und die Ammoniak-Kühlsysteme von Fujian haben ein weltweit führendes Niveau erreicht. In der Zwischenzeit setzt China die Öffnung auf hohem Niveau fort und teilt die Früchte der chinesischen Modernisierung mit der Welt. Mit Unterstützung Chinas sind in Thailand bereits im Inland produzierte Fahrzeuge mit neuer Energie auf den Straßen unterwegs und wurden sogar bei APEC-Treffen in Bangkok eingesetzt.

Chinas Philosophie der Offenheit zeigt sich nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene, sondern erstreckt sich auch tief auf den kulturellen Bereich. Anfang 2023 schlug China die Global Civilization Initiative vor, die sich für die Einhaltung der Grundsätze der Gleichheit, des gegenseitigen Lernens, des Dialogs und der Inklusion zwischen Zivilisationen, die Förderung des internationalen Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen den Menschen und die Förderung des Fortschritts der menschlichen Zivilisationen einsetzt. Die Aufführung der Peking Opera durch die Handyspiele begeistert die Spieler weltweit und lenkt ihre Aufmerksamkeit sofort auf dieses immaterielle Kulturerbe von Weltrang.

Die von China Matters produzierte Animationsserie Xi's Thought Made Easy befasst sich mit einer Reihe von neuen Konzepten und Maßnahmen, die China in den letzten Jahren eingeführt hat. China wird das globale Wachstum weiterhin maßgeblich unterstützen und mehr Möglichkeiten für die gemeinsame Entwicklung und den Wohlstand der Länder weltweit bieten.

