Yakup Batu

Yakup Batu von Missionhandwerk: So unterstützt er Handwerker auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit

Bild-Infos

Download

Bensheim (ots)

Bürokratie, Risiko, Unsicherheit - sich im Handwerk selbstständig zu machen, birgt eine Fülle von Möglichkeiten, aber auch eine Reihe von Herausforderungen. Yakup Batu kennt diese Hindernisse aus erster Hand und hat es sich mit der Marke Missionhandwerk zur Aufgabe gemacht, angehende Handwerker auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen. Wie sein Angebot aussieht, welche Vorteile es für Handwerker bietet und welche Erfahrungen Yakup Batu auf seinem eigenen Weg gesammelt hat, erfahren Sie hier.

Während einige Handwerker in ihrem Angestelltenverhältnis zufrieden sind, streben viele nach einigen Jahren Erfahrung danach, ihren eigenen Betrieb zu gründen. Doch sobald dieser Traum näher rückt, kommen auch erste Zweifel auf: Wie genau baut man überhaupt einen eigenen Handwerksbetrieb auf? Wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Wie findet man Aufträge und wann können die ersten Mitarbeiter eingestellt werden? Zu den eigenen Zweifeln gesellen sich oft auch die Bedenken des Umfeldes: Freunde und Bekannte raten häufig von der Selbstständigkeit ab, da diese oft mit Stress und Risiko verbunden wird. Und natürlich möchten Eltern ihre Kinder finanziell abgesichert sehen und schüren die Angst vor dem Schritt in die Selbstständigkeit noch mehr. "Nicht jeder hat das Glück, den Betrieb der Eltern übernehmen zu können oder von ihnen das nötige Wissen für ein eigenes Unternehmen zu erhalten. Selbst von Behörden ist kaum Unterstützung zu erwarten", erklärt Yakup Batu, selbstständiger Handwerker und Gründer der Marke Missionhandwerk. "Egal, wie groß der Traum eines eigenen Handwerksbetriebs ist - für viele scheitert er bereits am Anfang, weil die Angst überwiegt und niemand dabei hilft, diese zu überwinden."

"Mit Missionhandwerk möchten wir angestellten Handwerkern, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wollen, eine helfende Hand reichen, ihnen ihre Ängste nehmen und sie bei sämtlichen Herausforderungen unterstützen", betont der Experte. Yakup Batu hat mit Missionhandwerk ein einzigartiges Angebot für angehende selbstständige Handwerker geschaffen, die nicht nur mit der deutschen Bürokratie, sondern auch mit der mentalen Belastung der Selbstständigkeit kämpfen. Aus seinen eigenen Erfahrungen als selbstständiger Handwerker weiß er, welche typischen Fehler beim Start eines eigenen Betriebs begangen werden und wie man sie vermeiden kann. Er bietet Handwerkern ein einjähriges Coaching an, das sie auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit begleitet und ihnen bei allen Fragen zur Seite steht, für die sie sonst keine Antworten finden.

Mit Yakup Batu in die Selbstständigkeit: Unterstützung und Mut für angehende Handwerksbetriebe

Jeder Handwerksbetrieb fängt klein an, doch trotzdem können die ersten Schritte in die Selbstständigkeit überwältigend sein: Plötzlich müssen Handwerker sich mit Fragen wie der besten Rechtsform für ihren Betrieb und der Anmeldung eines Gewerbes auseinandersetzen - oder den richtigen Steuerberater finden und eine Strategie entwickeln, um Aufträge zu bekommen. "In Deutschland ist das kein Spaziergang. Die Handwerkskammer steht zwar bei konkreten Fragen zur Verfügung, aber darüber hinaus fühlt man sich oft alleingelassen", betont Yakup Batu. "Wenn deswegen herumexperimentiert werden muss, entstehen viele Fehler, die Zeit und Geld kosten."

Bei Missionhandwerk erhalten angehende und bereits selbstständige Handwerker endlich umfassende Unterstützung: Ein Jahr lang werden sie von Yakup Batu und seinem Team begleitet, bis sie selbst entscheiden können, ob sie expandieren und weiterhin seine Hilfe in Anspruch nehmen möchten oder ob sie den Weg allein fortsetzen können. Vergleichbar mit einer Akademie ist ihnen eine durchgängige Betreuung garantiert. "Durch uns können Handwerker ihren Betrieb innerhalb eines Jahres so aufbauen, wie sie es allein in sechs Jahren machen würden", so der Experte.

"Unser Ziel ist es, nicht nur die grundlegenden Fragen zum Start eines eigenen Betriebs zu beantworten, sondern unseren Teilnehmern Mut zu machen und ihnen die Angst zu nehmen, die viele davon abhält, ihren Traum überhaupt anzugehen", erklärt Yakup Batu. "Die Angst zuzulassen, ist wohl der größte Fehler, den angehende Selbstständige begehen können. Sie hemmt und lässt kein Wachstum zu." Auch vom Fachkräftemangel sollte sich niemand abschrecken lassen: "Gerade jetzt in Zeiten des Wandels ist der perfekte Zeitpunkt, denn große Betriebe entlassen immer mehr Handwerker, die dann in einem neuen Betrieb perfekt angeworben werden können." Selbst das schlechte Image des Handwerkerberufes kann für den eigenen Betrieb genutzt werden: Durch die schrumpfende Konkurrenz wird es für Selbstständige leichter, sich in ihrer Region hervorzutun und ihre Preise selbst zu bestimmen.

Missionhandwerk: So profitieren Handwerker von ihrem Angebot

Zu Beginn einer Zusammenarbeit haben die Kunden von Yakup Batu häufig Bedenken, da ihr Angebot so kaum in Deutschland existiert. Der gängige Weg in die Selbstständigkeit führt bisher über die Handelskammer oder familiäre Betriebe, weswegen der Ansatz von Missionhandwerk ein gänzlich neuer ist: "Wir sind ein Unternehmen, das Unternehmen schaffen will. Was wir machen, ist etwas komplett Neues - natürlich müssen die Menschen das erst einmal verstehen und auf uns vertrauen", so der Experte. Die Wirksamkeit seines Coachings zeigt sich jedoch in zahlreichen erfolgreichen Handwerksbetrieben, sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern wie Kroatien, die dank Yakup Batu den Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben.

Yakup Batu kam als Flüchtling nach Deutschland und absolvierte eine Ausbildung als Parkett- und Fußbodenleger. Schon früh wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete innerhalb weniger Jahre mehrere erfolgreiche Handwerksbetriebe und ein Immobilienunternehmen mit bereits über 100 Objekten. Auch im Bereich Airbnb ist er heute tätig. Die Idee für Missionhandwerk entstand aus anfänglichen kostenlosen Hilfsangeboten für seine Branchenkollegen im Raum Mannheim und Frankfurt, wo Yakup Batu bekannt ist. Seine Expertise und Erfahrung wurden so wertvoll, dass er sich entschied, Missionhandwerk zu gründen. Sein Ziel ist es, jedes Jahr 1.000 neue Handwerker auf den Markt zu bringen. "Ich möchte die Branche revolutionieren und den Menschen zeigen, dass sich der Schritt ins Handwerk lohnt - denn Deutschland braucht Handwerker", so Yakup Batu abschließend.

Sie sind angestellter Handwerker und wollen Ihren eigenen Betrieb gründen - wissen aber nicht, wie? Oder besteht Ihr Unternehmen bereits, aber Sie wünschen sich weitere Unterstützung? Dann melden Sie sich jetzt bei Yakup Batu und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: Yakup Batu, übermittelt durch news aktuell