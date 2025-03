MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„Tschüss Kohle, hallo Zukunft!“: MDR-Langzeitpodcast zur Energiewende im vierten Jahr unterwegs im mitteldeutschen Revier

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Leipzig (ots)

Wie verändert der Kohleausstieg das Leben der Menschen in den mitteldeutschen Braunkohle-Regionen? Bedauern sie den Abschied von der Kohle? Welche Ideen gibt es für Neues? Kommen die versprochenen Strukturhilfen im Revier an? Im Podcast „Tschüss Kohle, hallo Zukunft!“ von MDR AKTUELL begleiten Reporterin Britta Veltzke und Reporter Ralf Geißler Menschen aus dem mitteldeutschen Revier. Das Langzeitprojekt zum Kohleausstieg ging 2022 an den Start und ist für zehn Jahre angelegt. Die vierte Staffel kann ab 17. März 2025 in der ARD Audiothek abgerufen werden. Der Podcast ist Teil des diesjährigen MDR-Programmschwerpunkts „Wunderbar verwandelt“.

Auch die neue Podcast-Staffel zeichnet eine Entwicklung nach: In den fünf Folgen geht es unter anderem wieder nach Hohenmölsen, eine Kleinstadt unweit des Tagebaus Profen. Der Bürgermeister erzählt, warum er neue Häuser bauen lässt, obwohl die Bevölkerungszahl sinkt. Die Reporter besuchen außerdem einen neuen Batteriespeicher-Park. Und sie gehen der Frage nach, ob das Geld des Kohlekonzerns Mibrag für die Renaturierung seiner Tagebaue überhaupt reicht.

Die fünf Folgen im Einzelnen:

Folge 1:

Bad Lauchstädt – Deutschlands größter Elektrolyseur vor dem Start

Folge 2:

Hohenmölsen – Bauen in einer schrumpfenden Stadt

Folge 3:

Tagebau Vereinigtes Schleenhain – Ideen für ausgekohlte Löcher

Folge 4:

Pödelwitz – Meilenstein auf dem Weg zum Modelldorf

Folge 5:

Kraftwerk Boxberg – Ein Batteriepark für stabilen Strom

Hintergrund zum Langzeitpodcast

In der Langzeitbetrachtung „Tschüss Kohle, hallo Zukunft!“ dokumentiert MDR AKTUELL die Energiewende und den damit einhergehenden Strukturwandel in den mitteldeutschen Braunkohle-Regionen. Britta Veltzke und Ralf Geißler reisen dafür regelmäßig mit dem Mikrofon ins Revier. Mit jeder neuen Staffel dokumentiert der MDR, wie tiefgreifend der Kohleausstieg die Region verändert, welche Probleme aber auch Chancen sich ergeben.

Die erste Staffel der Langzeitbetrachtung erschien im März 2022; weitere Staffeln soll es bis 2032 jeweils einmal jährlich geben.

„Tschüss Kohle, hallo Zukunft!“ im Nachrichtenradio

Das Langzeitprojekt zum Kohleausstieg ist auch Thema im Nachrichtenradio von MDR AKTUELL: Von Montag, 17. März, bis Freitag, 21. März, wird es dazu täglich Beiträge im Frühprogramm geben. Auf mdr.de können zudem die Geschichten nachgelesen werden; hier sind auch die Protagonistinnen und Protagonisten in ihrem Arbeits- und Lebensumfeld abgebildet.

„Wunderbar verwandelt“: MDR mit Programmschwerpunkt zu 35 Jahren Deutsche Einheit

Die Deutsche Einheit jährt sich 2025 zum 35. Mal. Der Mitteldeutsche Rundfunk begleitet das Jubiläum im Rahmen eines Programmschwerpunkts mit regionalem Fokus. Was hat sich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in den letzten 35 Jahren positiv verändert: Über das gesamte Jahr hinweg schaut der MDR unter der Überschrift „Wunderbar verwandelt“, was sich besonders im Osten Deutschlands getan hat. „Tschüss Kohle, hallo Zukunft!“ reiht sich hier mit ein.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell